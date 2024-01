Overdrive Racing: 2024 con un grande contingente

Overdrive Il team belga Overdrive Racing parteciperà al 46° Rally Dakar (5 - 19 gennaio 2024) con un grande contingente e una forte squadra: Overdrive schiererà nove Toyota Hilux.

Yazeed Al-Rajhi, Juan Cruz Yacopini, Guerlain Chicherit, Denis Krotov e Guillaume De Mévius sono la formazione più forte. Toyota punta a ottenere una tripletta di vittorie al Rally Dakar in Arabia Saudita.



Il belga Overdrive Racing iscriverà nove Toyota Hilux e membri dell'equipaggio provenienti da otto nazioni diverse e allo stesso tempo fornirà supporto logistico al Toyota Gazoo Racing al 46° Rally Dakar. La prova di apertura del Campionato del Mondo Rally Raid FIA 2024 (W2RC) si terrà interamente nel Regno dell'Arabia Saudita per la quinta volta. Inizierà venerdì (5 gennaio) ad Al-Ula e terminerà il 19 gennaio a Yanbu, sul Mar Rosso.



Il costruttore giapponese ha vinto il rally cross-country più famoso del mondo negli ultimi due anni e Toyota ha conquistato cinque dei primi sette posti nella Dakar 2023. Overdrive Racing è salito sul podio nelle ultime due stagioni con Yazeed Al-Rajhi e Lucas Moraes, e Al-Rajhi guiderà la squadra anche nel 2024 con il copilota tedesco Timo Gottschalk.



Dopo il secondo posto nella W2RC dello scorso anno, dietro al suo ex compagno di squadra Nasser Saleh Al-Attiyah, Al-Rajhi si è preparato bene per la gara di casa. Il pilota della capitale Riyadh ha conquistato le vittorie a Qassim e Jeddah negli ultimi due appuntamenti del Saudi Toyota Rally Championship, dopo il secondo posto nel Dubai International Baja di novembre.



L'argentino Juan-Cruz Yacopini e il suo copilota spagnolo Daniel Oliveras sono arrivati terzi nel W2RC 2023 e settimi nel Rally Dakar dello scorso anno. Occupano la seconda Toyota overdrive.



Guerlain Chicherit e Guillaume de Mévius hanno stretto una partnership pluriennale e guideranno due GR DKR Hilux preparati da Overdrive Racing. Insieme ai rispettivi copiloti Alex Winocq e Xavier Panseri, il francese e il belga guideranno due vetture con una livrea marrone e oro basata sul pick-up GMC guidato da Colt Seavers (interpretato da Lee Majors) nella serie televisiva degli anni '80 "Una Colt per tutte le stagioni".



Chicherit presentò la nuova livrea al Rally del Marocco in ottobre, ma non riuscì a difendere il suo titolo e si ritirò dopo un incidente. Al suo debutto con la squadra in Nord Africa, De Mévius si è piazzato tra i primi 10, prima di perdere tempo. Ha lottato per farsi strada tra i concorrenti e ha concluso al 19° posto.



Denis Krotov e Konstantin Zhiltsov guidano la quinta Toyota di Overdrive Racing e lo schieramento di sette equipaggi iscritti al W2RC è completato dalla coppia italiana di Eugenio Amos e Paulo Ceci e da quella francese di Lionel e Lucie Baud. L'accoppiata padre-figlia ha ottenuto una preziosa vittoria di prova per il loro ultimo modello Toyota al Jeddah Rally in Arabia Saudita, classificandosi settimo e secondo nella categoria T1+.



Isidre Esteve Pujol e José-Maria Villalobos hanno concluso la Dakar dello scorso anno con Overdrive Racing e tornano in squadra con l'ottava vettura non iscritta al W2RC. I francesi Ronan Chabot e Gilles Picard completano l'impressionante schieramento della squadra con il nono Hilux.



Inoltre, Overdrive Racing sta collaborando con Toyota Gazoo Racing per difendere i titoli W2RC per piloti, copiloti e costruttori, conquistati con tanta enfasi la scorsa stagione con le vittorie in tutti e cinque i round del campionato e una doppietta di tre vittorie.



Toyota Gazoo Racing schiererà le ultime versioni del Toyota GR DKR Hilux per il pilota brasiliano Lucas Moraes, il giovane talento americano Seth Quintero, il pilota sudafricano Saood Variawa e il vincitore dell'evento 2009 Giniel de Villiers. L'anno scorso Moraes ha ottenuto il terzo posto assoluto come membro dell'Overdrive Racing insieme al copilota di Al-Rajhi, Timo Gottschalk, mentre l'esperto sudafricano Giniel De Villiers è arrivato quarto. (Overdrive)