Overdrive Racing: 2024 com um grande contingente

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Overdrive A equipa belga Overdrive Racing vai competir no 46º Rali Dakar (5 a 19 de janeiro de 2024) com um grande contingente e uma equipa forte, com a Overdrive a colocar em campo nove veículos Toyota Hilux. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Yazeed Al-Rajhi, Juan Cruz Yacopini, Guerlain Chicherit, Denis Krotov e Guillaume De Mévius constituem o forte alinhamento. A Toyota tem como objetivo assegurar um "hat-trick" de vitórias no Rali Dakar na Arábia Saudita.



A Overdrive Racing da Bélgica vai inscrever nove Toyota Hilux e membros da equipa de oito países diferentes e, ao mesmo tempo, fornecer apoio logístico à Toyota Gazoo Racing no 46º Rali Dakar. A ronda de abertura do Campeonato do Mundo de Ralis Raid da FIA de 2024 (W2RC) terá lugar inteiramente no Reino da Arábia Saudita pela quinta vez. Começa na sexta-feira (5 de janeiro) em Al-Ula e termina a 19 de janeiro em Yanbu, no Mar Vermelho.



O fabricante japonês venceu o rali de todo-o-terreno mais famoso do mundo nos últimos dois anos e a Toyota conquistou cinco dos sete primeiros lugares no Dakar de 2023. A Overdrive Racing terminou no pódio nas duas últimas épocas com Yazeed Al-Rajhi e Lucas Moraes, e Al-Rajhi vai voltar a liderar a equipa em 2024 com o copiloto alemão Timo Gottschalk.



Depois de terminar em segundo lugar no W2RC do ano passado, atrás do seu antigo companheiro de equipa Nasser Saleh Al-Attiyah, Al-Rajhi preparou-se bem para a sua corrida em casa. O piloto da capital Riade conquistou vitórias em Qassim e Jeddah nas duas últimas rondas do Campeonato Saudita Toyota de Ralis, depois de ter terminado em segundo lugar na Baja Internacional do Dubai, em novembro.



O argentino Juan-Cruz Yacopini e o seu copiloto espanhol Daniel Oliveras terminaram em terceiro lugar no W2RC 2023 e em sétimo no Rali Dakar do ano passado. Ocupam o segundo Toyota com tração integral.



Guerlain Chicherit e Guillaume de Mévius formaram uma parceria de vários anos e vão conduzir duas GR DKR Hilux preparadas pela Overdrive Racing. Juntamente com os seus respectivos co-pilotos Alex Winocq e Xavier Panseri, o francês e o belga vão conduzir dois carros com uma pintura castanha e dourada baseada na pick-up GMC conduzida por Colt Seavers (interpretado por Lee Majors) na série televisiva dos anos 80 "A Colt for All Seasons".



Chicherit apresentou a nova pintura no Rali de Marrocos em outubro, mas não conseguiu defender o seu título e retirou-se após um acidente. De Mévius estava a rodar bem entre os 10 primeiros na sua estreia com a equipa no Norte de África, mas perdeu tempo. Lutou para se manter no pelotão e terminou em 19º.



Denis Krotov e Konstantin Zhiltsov conduzem o quinto Toyota da Overdrive Racing e o alinhamento de sete equipas inscritas no W2RC é completado pela dupla italiana Eugenio Amos e Paulo Ceci e pela dupla francesa Lionel e Lucie Baud. O binómio pai-filha obteve uma valiosa vitória no teste do seu mais recente modelo Toyota no Rali de Jeddah, na Arábia Saudita, terminando em sétimo e segundo lugar na categoria T1+.



Isidre Esteve Pujol e José-Maria Villalobos terminaram o Dakar do ano passado com a Overdrive Racing e regressam à equipa com o oitavo carro não inscrito no W2RC. Ronan Chabot e Gilles Picard, de França, completam o impressionante alinhamento da equipa na nona Hilux.



Para além disso, a Overdrive Racing está a trabalhar com a Toyota Gazoo Racing para defender os títulos de pilotos, co-pilotos e construtores do W2RC que foram tão enfaticamente assegurados na época passada com vitórias nas cinco rondas do campeonato e um resultado de um dois-três.



A Toyota Gazoo Racing vai colocar em campo as mais recentes versões do Toyota GR DKR Hilux para o piloto brasileiro Lucas Moraes, o jovem e talentoso americano Seth Quintero, o piloto sul-africano Saood Variawa e o vencedor do evento de 2009 Giniel de Villiers. Moraes terminou em terceiro lugar na geral no ano passado, enquanto membro da Overdrive Racing, juntamente com o copiloto de Al-Rajhi, Timo Gottschalk, enquanto o experiente sul-africano Giniel De Villiers terminou em quarto. (Overdrive)