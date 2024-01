Décès de Metge (82 ans), triple vainqueur du Dakar

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Porsche René Metge, triple vainqueur du Dakar et légende de Porsche, est décédé le mercredi 3 janvier 2024 dans son pays natal, en France, à l'âge de 82 ans. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Dans le sport automobile, il existe souvent une symbiose entre un véhicule et son pilote. Dans le cas de Metge, il s'agissait indéniablement des Porsche 911 et 959 du Dakar, blanches et bleues, dans leur livrée Rothmans mondialement connue. Metge était un fumeur à la chaîne, mais il fumait des Gauloises et non la marque Rothmans qu'il avait rendue célèbre.



Ses premières incursions dans le sport automobile dans les années 1970 ont commencé avec la Formule Renault Europe, où il a affronté les meilleurs Français : René Arnoux, Patrick Tambay et Didier Pironi. Plus tard, il est devenu un pilote de circuit chevronné et a été sacré champion de France des voitures de tourisme en 1982 avec une Rover 3500. Et il y a eu plusieurs tentatives aux 24 heures du Mans. Metge a opportunément obtenu un podium dans sa catégorie au volant d'une Porsche 911.



Mais c'est au Dakar que Metge a remporté son plus grand succès. La troisième édition du Paris-Dakar, en 1981, fut la première victoire de Metge à bord d'une Range Rover V8 aux couleurs vives de l'arc-en-ciel. Mais le plus grand succès viendrait d'un passage dans l'équipe d'usine Porsche. En 1984, le parcours du Dakar a été élargi et Jacky Ickx a apporté la puissance des stars à la toute nouvelle équipe d'usine Porsche. Mais avec toute son expérience du rallye-raid sur laquelle il pouvait compter, c'est Metge qui allait connaître la gloire au volant d'une 911.



Son troisième et dernier succès fut d'abord marqué par le deuil : La mort du fondateur de la course, Thierry Sabine, avec quatre autres personnes dans un accident d'hélicoptère, assombrit la course de 1986. Mais avec le temps, ce succès allait consolider l'héritage de Metge : La Porsche 959 bleue et blanche qu'il pilotait est devenue une icône du monde du rallye.



Il s'est accordé cinq ans de repos loin du Dakar, mais a repris le volant en 1994, cette fois dans la catégorie des camions. Et plus d'une décennie plus tard, il était toujours de la partie. Metge a participé à l'édition 2003 avec sa fille Elodie en tant que navigatrice, puis il est passé copilote. Au total, Metge a remporté 13 épreuves spéciales du Dakar au cours de sa longue carrière.



Metge est décédé le mercredi 3 janvier à l'âge de 82 ans.