Muore il tre volte vincitore della Dakar Metge (82 anni)

Il tre volte vincitore della Dakar e leggenda della Porsche René Metge è morto nella sua nativa Francia mercoledì 3 gennaio 2024, all'età di 82 anni.

Negli sport motoristici, spesso c'è una simbiosi tra un veicolo e il suo pilota. Nel caso di Metge, si trattava inequivocabilmente delle Porsche 911 e 959 bianche e blu della Dakar, con la famosissima livrea Rothmans. Metge era un fumatore incallito, ma fumava Gauloises e non il marchio Rothmans che aveva reso famoso.



I suoi primi passi nel mondo dell'automobilismo negli anni Settanta iniziarono con la Formula Renault Europe, dove gareggiò contro i migliori francesi: René Arnoux, Patrick Tambay e Didier Pironi. In seguito divenne un abile pilota di circuito, diventando campione francese di Touring Car nel 1982 con una Rover 3500, e ci furono diversi tentativi alla 24 Ore di Le Mans. Come si conviene, Metge finì sul podio di classe a bordo di una Porsche 911.



Ma fu alla Dakar che Metge ottenne il suo più grande successo. La terza edizione della Parigi-Dakar, nel 1981, fu la prima vittoria di Metge a bordo di una Range Rover V8 color arcobaleno. Tuttavia, il suo più grande successo arriverà quando entrerà a far parte del team Porsche. Il percorso della Dakar fu ampliato nel 1984 e Jacky Ickx portò il potere delle star nel nuovo team Porsche. Ma con tutta la sua esperienza nei rally-raid su cui contare, fu Metge ad andare in gloria su una 911.



Il suo terzo e ultimo successo fu inizialmente caratterizzato dalla tristezza: La morte del fondatore della gara Thierry Sabine e di altre quattro persone in un incidente in elicottero oscurò la gara del 1986, ma col tempo questo successo avrebbe consolidato l'eredità di Metge: La Porsche 959 blu e bianca che pilotava è diventata un'icona del mondo dei rally.



Si prese una pausa di cinque anni dalla Dakar, ma tornò al volante nel 1994, questa volta nella categoria camion. E più di dieci anni dopo, era ancora lì. Metge ha partecipato all'edizione 2003 con la figlia Elodie come navigatore, per poi passare al ruolo di copilota. Nel corso della sua lunga carriera, Metge ha vinto un totale di 13 prove speciali della Dakar.



Metge è morto mercoledì 3 gennaio, all'età di 82 anni.