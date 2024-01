Morre Metge (82 anos), três vezes vencedor do Dakar

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Porsche O tricampeão do Dakar e lenda da Porsche René Metge morreu na quarta-feira, 3 de janeiro de 2024, aos 82 anos de idade, na sua terra natal, França. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

No desporto automóvel, existe frequentemente uma simbiose entre um veículo e o seu condutor. No caso de Metge, tratava-se inequivocamente dos Porsche 911 e 959 brancos e azuis do Dakar, com a mundialmente famosa pintura Rothmans. Metge era um fumador inveterado, mas fumava Gauloises e não a marca Rothmans que ele tornou famosa.



As suas primeiras incursões no desporto automóvel, nos anos 70, começaram com a Fórmula Renault Europa, onde competiu com os melhores franceses: René Arnoux, Patrick Tambay e Didier Pironi. Mais tarde, tornou-se um piloto de circuito de sucesso, tornando-se Campeão Francês de Carros de Turismo em 1982 com um Rover 3500, e houve várias tentativas nas 24 Horas de Le Mans. Como era de esperar, Metge terminou no pódio da classe com um Porsche 911.



Mas foi no Dakar que Metge alcançou o seu maior sucesso. A terceira edição do Paris-Dakar, em 1981, foi a primeira vitória de Metge a bordo de um Range Rover V8 com as cores do arco-íris. No entanto, o seu maior sucesso viria quando se juntou à equipa de trabalho da Porsche. O percurso do Dakar foi alargado em 1984 e Jacky Ickx trouxe o poder das estrelas para a recém-formada equipa de trabalho da Porsche. Mas com toda a sua experiência em rally-raid, foi Metge que viria a conquistar a glória num 911.



O seu terceiro e último sucesso foi inicialmente caracterizado pela tristeza: A morte do fundador da corrida, Thierry Sabine, juntamente com mais quatro pessoas num acidente de helicóptero, ensombrou a corrida de 1986, mas com o tempo este sucesso viria a cimentar o legado de Metge: O Porsche 959 azul e branco que pilotava tornou-se um ícone do mundo dos ralis.



Fez uma pausa de cinco anos no Dakar, mas voltou ao volante em 1994, desta vez na categoria de camiões. E mais de uma década depois, ele ainda estava lá. Metge participou na edição de 2003 com a sua filha Elodie como navegador e depois passou a copiloto. Metge venceu um total de 13 etapas especiais do Dakar ao longo da sua longa carreira.



Metge morreu na quarta-feira, 3 de janeiro, aos 82 anos.