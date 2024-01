L'équipe Ruppert de retour au Rallye Dakar Classic

Le Rallye Dakar a toujours été son rêve. Lorsque le Dakar Classic a été introduit, il a enfin pu le réaliser et ce, avec sa famille. Christian Ruppert de Schnaittenbach dans le Haut-Palatinat, aujourd'hui âgé de 60 ans, a couru en IDM jusqu'en 2018 en tant que pilote de side-car (Team fun42-racing ), au début avec son épouse Ursula comme copilote et plus récemment avec Ueli Wäfler de Bäretswil dans le canton suisse de Zurich dans le bateau.

En 2022, Christian, Ursula et leur fils Matias ont pris pour la première fois le départ du Rallye Dakar Classic au volant d'une Mercedes Classe-G. Bien qu'au début, les Ruppert disaient qu'il s'agissait d'une expérience unique, la pensée de ce qu'ils avaient vécu en Arabie saoudite ne les a pas quittés.

"C'est comme un virus qui ne te lâche pas", a avoué Christian Ruppert à SPEEDWEEK.com bien avant le début du Dakar 2024. Après avoir vendu son ancien véhicule, Ruppert a fait l'acquisition d'un camion Mercedes 1735 AK Allrad, année 1992, V8 turbo d'environ 400 CV.

Ruppert : "Nous étions ensuite à la recherche d'une remorque, que nous avons également trouvée en Italie, mais aussi avec un camion de service à l'avant, un Ginaf X3331 pour être précis, dans lequel nous avons installé un compartiment habitable. Dans ses jeunes années, le DAF a participé trois fois au Dakar en tant que camion de course, puis encore plusieurs fois en tant que camion d'assistance, avant d'être utilisé comme camion d'assistance pour des rallyes privés dans le désert".

Un an de préparation a été nécessaire pour les douze étapes à venir, soit 7400 km en Arabie saoudite. "C'est un sacré défi quand on parcourt 300 à 700 kilomètres par jour dans le désert", explique Ruppert. Sa femme Ursula et son fils Matias l'accompagnent dans la cabine de conduite. L'équipe de service est composée de Rudi Weich, qui était déjà présent la dernière fois, de Matthias Böller, mécanicien poids lourds de formation et qui travaille chez Mercedes, et de Sven Syfrig, responsable de tous les reportages filmés.