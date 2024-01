Il Team Ruppert di nuovo al Rally Dakar Classic

Il Rally Dakar è sempre stato il suo sogno. Quando è stata introdotta la Dakar Classic, ha potuto finalmente realizzarlo, insieme alla sua famiglia. Christian Ruppert di Schnaittenbach, nell'Alto Palatinato, oggi 60enne, è stato pilota di sidecar (Team fun42-racing) nell'IDM fino al 2018, inizialmente con la moglie Ursula come copilota e più recentemente con Ueli Wäfler di Bäretswil, nel cantone svizzero di Zurigo, in barca.

Nel 2022, Christian, Ursula e il loro figlio Matias hanno partecipato per la prima volta al Rally Dakar Classic a bordo di una Mercedes Classe G. Anche se inizialmente i Ruppert hanno detto che si trattava di un'esperienza unica nella vita, il pensiero delle loro esperienze in Arabia Saudita non li ha mai abbandonati.

"È come un virus che non ti lascia andare", ha confessato Christian Ruppert a SPEEDWEEK.com molto prima dell'inizio della Dakar 2024. Dopo aver venduto il vecchio veicolo, Ruppert ha acquistato un camion Mercedes 1735 AK a trazione integrale, costruito nel 1992, V8 turbo con circa 400 CV.

Ruppert: "Allora eravamo ancora alla ricerca di un rimorchio, che abbiamo trovato anche in Italia, ma anche di un camion di servizio nella parte anteriore, un Ginaf X3331 per la precisione, nel quale abbiamo installato un vano abitabile". Negli anni della sua giovinezza, il DAF ha partecipato alla Dakar tre volte come camion da corsa, poi qualche altra volta come camion di servizio e quindi è stato utilizzato come servizio per i rally nel deserto organizzati da privati".

C'è voluto un anno per prepararsi alle prossime dodici tappe di 7400 chilometri in Arabia Saudita. "È una bella sfida quando si guida per 300-700 chilometri al giorno nel deserto", dice Ruppert. In cabina con lui ci sono la moglie Ursula e il figlio Matias. La troupe di servizio è composta da Rudi Weich, che era presente l'ultima volta, Matthias Böller, che ha una formazione da meccanico di camion e lavora alla Mercedes, e Sven Syfrig, responsabile di tutti i reportage cinematografici.