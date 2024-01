A Equipa Ruppert de volta ao Rali Dakar Classic

Após a sua estreia no Rali Dakar Classic 2022 com um Mercedes Classe G, a equipa Ruppert Motorsport participa agora na Arábia Saudita com um camião Mercedes com quase 30 anos. A prova tem início a 5 de janeiro.

O Rali Dakar foi sempre o seu sonho. Quando o Dakar Classic foi introduzido, ele finalmente conseguiu realizá-lo, junto com sua família. Christian Ruppert de Schnaittenbach no Alto Palatinado, agora com 60 anos, foi um piloto de sidecar (Team fun42-racing ) no IDM até 2018, inicialmente com sua esposa Ursula como copiloto e mais recentemente Ueli Wäfler de Bäretswil no cantão suíço de Zurique no barco.

Em 2022, Christian, Ursula e o seu filho Matias competiram no Rali Dakar Classic pela primeira vez num Mercedes Classe G. Embora os Rupperts tenham dito inicialmente que se tratava de uma experiência única na vida, a ideia das suas experiências na Arábia Saudita nunca os abandonou.

"É como um vírus que não te deixa ir", confessou Christian Ruppert ao SPEEDWEEK.com muito antes do início do Dakar 2024. Depois de ter vendido o antigo veículo, Ruppert adquiriu um camião Mercedes 1735 AK com tração às quatro rodas, construído em 1992, V8 turbo com cerca de 400 cv.

Ruppert: "Estávamos ainda à procura de um reboque, que também encontrámos em Itália, mas também com um camião de serviço à frente, um Ginaf X3331 para ser mais preciso, no qual instalámos um compartimento de habitação. Nos seus anos de juventude, o DAF participou três vezes no Dakar como camião de corrida, depois mais algumas vezes como camião de serviço e foi depois utilizado como serviço para ralis no deserto organizados por privados."

Foi necessário um ano para preparar as próximas doze etapas ao longo de 7400 quilómetros na Arábia Saudita. "É um grande desafio quando se conduz 300 a 700 quilómetros por dia no deserto", diz Ruppert. Na cabina com ele estão a sua mulher Ursula e o filho Matias. A equipa de serviço é composta por Rudi Weich, que esteve lá da última vez, Matthias Böller, que é mecânico de camiões e trabalha na Mercedes, e Sven Syfrig, que é responsável por todas as reportagens cinematográficas.