418 véhicules au 46e Rallye Dakar

Après les vérifications techniques et administratives, 418 véhicules de différentes catégories sont officiellement au départ de la cinquième édition du Dakar en Arabie Saoudite.

132 motos (dont 28 pilotes Original by Motul sans assistance), dont 30 participants au Championnat du monde de rallye-raid (W2RC), 10 quads, tous participants au W2RC, 70 voitures dans la catégorie Ultimate, dont 22 au W2RC, 3 dans la catégorie Stock, 42 dans la catégorie Challenger, dont 12 au W2RC, 36 SSV, dont 12 participants au W2RC, et 47 camions.



Il y a 130 "rookies", tandis que 133 pilotes, conducteurs et copilotes de la catégorie "Legends" participent pour la dixième fois ou plus. Le peloton compte 27 participantes. En ce qui concerne le nombre de nationalités représentées, la France domine avec 124 concurrents, devant l'Espagne (84) et les Pays-Bas (62), les trois mêmes nationalités que l'année dernière.



Chaque soir, ils sont rejoints au bivouac par les 78 véhicules qui participent à la 4e édition du Dakar Classic, qui compte à elle seule une caravane de 170 participants. Au total, 770 concurrents prennent le départ de la 46e édition du Dakar.



La deuxième saison du W2RC débutera avec 86 véhicules participants. Enfin, le défi Mission 1000, qui offre aux véhicules à propulsion alternative la possibilité d'affronter le terrain que l'on rencontre sur le Dakar sur des distances plus gérables, comprend 6 motos, 4 voitures et 1 camion.