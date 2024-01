418 veicoli al 46° Rally Dakar

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Red Bull Dopo il completamento delle verifiche tecniche e amministrative, 418 veicoli di varie categorie sono ufficialmente sulla griglia di partenza della quinta edizione della Dakar in Arabia Saudita. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

132 moto (di cui 28 Original by Motul senza assistenza), tra cui 30 partecipanti al World Rally Raid Championship (W2RC), 10 quad, tutti partecipanti al W2RC, 70 auto nella categoria Ultimate, di cui 22 nel W2RC, 3 nella classe Stock, 42 nella classe Challenger, di cui 12 nel W2RC, 36 SSV, di cui 12 partecipanti al W2RC, e 47 camion.



I "Rookies" sono 130, mentre 133 tra piloti, piloti e co-piloti della categoria "Legends" gareggiano per la decima volta o più. Il campo comprende 27 partecipanti donne. In termini di numero di nazionalità rappresentate, la Francia domina con 124 concorrenti, davanti a Spagna (84) e Paesi Bassi (62), le stesse tre nazionalità dell'anno scorso.



Ogni sera saranno accompagnati nel bivacco dai 78 veicoli che partecipano alla 4ª edizione della Dakar Classic, che comprende una carovana di 170 partecipanti da sola. In totale saranno 770 i partecipanti che si schiereranno ai nastri di partenza della 46ª edizione della Dakar.



La seconda stagione del W2RC inizierà con 86 veicoli partecipanti. Infine, la sfida Mission 1000, che offre ai veicoli a propulsione alternativa l'opportunità di affrontare i terreni incontrati alla Dakar su distanze più agevoli, comprende 6 moto, 4 auto e 1 camion.