418 veículos no 46º Rali Dakar

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Red Bull Após a conclusão das verificações técnicas e administrativas, 418 veículos de várias categorias estão oficialmente na grelha de partida da quinta edição do Dakar na Arábia Saudita. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

132 motos (das quais 28 originais de pilotos Motul sem assistência), incluindo 30 participantes no Campeonato do Mundo de Rally Raid (W2RC), 10 quads, todos participantes no W2RC, 70 carros na categoria Ultimate, incluindo 22 no W2RC, 3 na classe Stock, 42 na classe Challenger, 12 dos quais no W2RC, 36 SSVs, incluindo 12 participantes no W2RC, e 47 camiões.



Há 130 "Rookies", enquanto 133 condutores, pilotos e co-pilotos da categoria "Legends" estão a competir pela décima vez ou mais. O pelotão inclui 27 participantes do sexo feminino. Em termos de número de nacionalidades representadas, a França domina com 124 concorrentes, à frente da Espanha (84) e dos Países Baixos (62), as mesmas três nacionalidades do ano passado.



Todas as noites, serão acompanhados no bivouac pelos 78 veículos que participam na 4ª edição do Dakar Classic, entre os quais uma caravana de 170 participantes. No total, 770 participantes ocuparão as posições de partida da 46ª edição do Dakar.



A segunda época do W2RC arrancará com 86 veículos participantes. Por último, o desafio Mission 1000, que oferece aos veículos de propulsão alternativa a oportunidade de enfrentar o terreno do Dakar em distâncias mais fáceis, inclui 6 motos, 4 carros e 1 camião.