Dakar : Ekström et Audi avec une première note de parfum

Ekström, double champion de DTM (2004 et 2007), fait partie des pilotes les plus rapides. Ce touche-à-tout suédois a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il faisait partie des meilleurs, mais il a trop souvent été freiné par la malchance technique. Au moins lors de la dernière participation d'Audi au Dakar, Ekström a pu se réjouir d'un départ réussi pour la 46e édition du spectacle du désert. Vendredi, il a remporté l'épreuve d'ouverture chronométrée, le prologue de 27 km près du lieu de départ AL'Ula, qui déterminera l'ordre de départ de la première véritable étape du Dakar de 541 km entre AL'Ula et Henakyah avec 414 km au meilleur temps.

La première surprise est venue de l'équipe américano-allemande Red Bull Seth Quintero et Dennis Zenz. Ils sont passés de la catégorie side-by-side à un Toyota Hilux dans la catégorie reine et ont tout de suite fait un tabac. L'équipe s'est classée deuxième avec 23 secondes de retard, 15 secondes devant le candidat à la victoire Sébastien Loeb dans le Prodrive Hunter, qui a été suivi par une autre surprise, les frères brésiliens Marcos Baumgart (+ 0:38) et Christian Baumgart (+ 0:44), aux quatrième et cinquième places, dans deux autres Prodrive Hunter engagés à titre privé.

Face à ces surprises, le quintuple champion du Dakar et vainqueur de l'année dernière, Nasser Al-Attiyah, a fait un peu pâle figure pour son premier départ du Dakar au volant d'une Prodrive Hunter. Il s'est classé douzième avec un retard de 1:01 minutes, pour l'instant...