Dakar: Ekström e Audi com o primeiro cheiro

Mattias Ekström estabeleceu a primeira marca na última partida do Audi RS Q-etron no prólogo de 27 quilómetros do Dakar, que determina a ordem de partida para a primeira etapa de sábado.

O bicampeão do DTM Ekström (2004 e 2007) provou várias vezes que é um dos pilotos mais rápidos, mas foi muitas vezes travado por infortúnios técnicos. Pelo menos na última participação da Audi no Dakar, Ekström pôde desfrutar de um início bem sucedido na 46ª edição do espetáculo do deserto. Venceu a etapa de abertura cronometrada na sexta-feira, o prólogo de 27 quilómetros perto da cidade de AL'Ula, que determina a ordem de partida para a primeira etapa real do Dakar, ao longo de 541 quilómetros de AL'Ula a Henakyah, com 414 quilómetros no tempo mais rápido.

A primeira surpresa veio da equipa americana-alemã Red Bull de Seth Quintero e Dennis Zenz. Saíram da categoria side-by-side para uma Toyota Hilux na categoria rainha e causaram imediatamente sensação. A equipa terminou com 23 segundos de atraso no segundo lugar, 15 segundos à frente do favorito Sébastien Loeb no Prodrive Hunter, seguido pelos irmãos brasileiros Marcos Baumgart (+0:38) e Christian Baumgart (+0:44) em dois outros Prodrive Hunters de entrada privada como a próxima surpresa em quarto e quinto lugar.

Perante estas surpresas, o pentacampeão do Dakar e vencedor do ano passado, Nasser Al-Attiyah, pareceu um pouco pálido na sua primeira partida do Dakar com o Prodrive Hunter. Estava a 1:01 minutos de distância, na décima segunda posição, para já...