Départ avec quelques surprises dans le prologue

D'immenses dunes de sable et des températures extrêmes mettront tout à l'épreuve au cours des deux prochaines semaines. Atteindre la ligne d'arrivée à Yanbu le 19 janvier n'est en aucun cas garanti, même pour les coureurs les plus expérimentés du désert.

Pour l'équipe Audi Sport, il s'agit déjà de la troisième (et dernière) participation au Dakar et, une fois de plus, ils ont confié leurs voitures à Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz et Mattias Ekström. Après avoir accumulé les victoires d'étape lors des deux dernières éditions du Dakar, l'objectif est désormais de garer au moins une Audi RS Q e-tron sur la dernière marche du podium. La star d'Audi lors du prologue a été Mattias Ekström, qui a signé le meilleur temps.

Le Toyota Gazoo Racing a rafraîchi son line-up pour cette dernière édition du Dakar en recrutant l'un des talents en devenir. Seth Quintero, 21 ans, a fait ses débuts dans la catégorie auto lors de l'étape de 27 km à Al'Ula, avec son copilote allemand Dennis Zenz, et a terminé deuxième derrière Ekström. Les coéquipiers de Quintero, Lucas Moraes et Giniel de Villiers, ont également leurs propres Toyota GR DKR Hilux au départ pour attaquer samedi dans la spéciale de 405 km.

Pour le champion en titre du Dakar, Nasser Al-Attiyah, il s'agit de ses débuts au Rallye Dakar. Au volant du Prodrive Hunter, il est le coéquipier de son rival de toujours, Sébastien Loeb. Ce duo de pilotes extrêmement compétitifs doit trouver un équilibre entre le travail d'équipe et la gloire individuelle alors que le rallye serpente à travers les dunes. Loeb a fait mieux aujourd'hui en signant le troisième meilleur temps du prologue, tandis qu'Al-Attiyah a terminé à moins de 25 secondes de son nouveau coéquipier.

Pour Guillaume de Mévius, il s'agissait d'un bon début dans la catégorie des véhicules, après avoir fait ses preuves dans la catégorie Challenger (T3) lors des éditions précédentes du Dakar. Le Toyota Hilux Overdrive du Belge n'était qu'à 1 minute 47 derrière Ekström et devant les anciens champions du Dakar Sainz et De Villiers.

Une minute derrière De Mévius se trouvait Laia Sanz qui, pour son 14e Dakar, veut se hisser dans le peloton de tête de la catégorie auto, ce qu'elle a réussi à faire en tant que pilote moto avant de troquer deux roues contre sa voiture Astara. (Red Bull)