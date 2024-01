Comece com algumas surpresas no prólogo

O Rali Dakar 2024 começa com surpresas na areia da Arábia Saudita durante o prólogo de 27 quilómetros. O prelúdio ofereceu uma amostra da intensa ação no deserto que se segue a doze dias exaustivos de corrida.

Enormes dunas de areia e temperaturas extremas vão pôr tudo à prova durante as próximas duas semanas. Chegar à meta em Yanbu, a 19 de janeiro, não é de forma alguma garantido, nem mesmo para os pilotos mais experientes do deserto.

Esta é a terceira (e última) visita da Equipa Audi Sport ao Dakar e, mais uma vez, colocaram os seus carros nas mãos de Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz e Mattias Ekström. Depois de terem ganho as etapas nas duas últimas edições do Dakar, o objetivo agora é colocar pelo menos um Audi RS Q e-tron no pódio final. A estrela da Audi no prólogo foi Mattias Ekström, que estabeleceu o tempo mais rápido.

A Toyota Gazoo Racing renovou o seu alinhamento para esta última edição do Dakar, recrutando um dos talentos mais promissores. Seth Quintero, de 21 anos, fez a sua estreia na classe automóvel com o seu copiloto alemão Dennis Zenz na etapa de 27 km em Al'Ula, terminando em segundo lugar atrás de Ekström. Os companheiros de equipa de Quintero, Lucas Moraes e Giniel de Villiers, também têm os seus próprios veículos Toyota GR DKR Hilux à partida para atacar a etapa especial de 405 km no sábado.

O atual campeão do Dakar, Nasser Al-Attiyah, vai fazer a sua estreia no Rali Dakar. Ele é companheiro de equipa do seu rival de longa data Sébastien Loeb na Prodrive Hunter. Esta dupla de pilotos altamente competitiva terá de encontrar um equilíbrio entre o trabalho de equipa e a glória individual à medida que o rali avança pelas dunas. Loeb teve um melhor desempenho hoje, estabelecendo o terceiro tempo mais rápido do prólogo, enquanto Al-Attiyah terminou a menos de 25 segundos do seu novo companheiro de equipa.

Para Guillaume de Mévius foi uma boa estreia na classe automóvel, depois de ter dado provas na classe Challenger (T3) em edições anteriores do Dakar. A Toyota Hilux Overdrive do belga ficou a apenas 1:47 minutos de Ekström e à frente dos antigos campeões do Dakar Sainz e De Villiers.

Um minuto atrás de De Mévius estava Laia Sanz, que tem como objetivo entrar nos lugares cimeiros da classe automóvel no seu 14º Dakar, que alcançou como piloto de motos antes de trocar as duas rodas pelo seu veículo Astara. (Red Bull)