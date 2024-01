Dakar/Jour 2 : surprises avec le leader De Mevius

Après la première véritable étape entre Al'Ulla et Henakiyah, longue de 541 km, et la première meilleure spéciale de 414 km, c'est un débutant en 4x4 qui s'est retrouvé en tête. Le Belge Guilaume de Mevius, qui courait jusqu'à présent dans la catégorie side-by-side du Rallye Dakar en Can-Am, a fait une entrée parfaite dans la catégorie reine au volant du Toyota Hilux d'Overdrive Racing.

Il s'est emparé de la surprenante victoire du jour 1:44 minutes devant le triple vainqueur du Dakar et vieux maître Carlos Sainz (61 ans), qui s'était lentement frayé un chemin dans le sable et les dunes au cours de la première étape dans l'Audi RS Q-etron. Et un autre "vieux" a réussi à monter sur le podium du jour. Giniel de Villiers, vainqueur avec Dirk von Zitzewitz en 2009 dans la VW Tourareg, s'est classé troisième avec un retard de 9:18 minutes.

C'est presque une question d'habitude. Ce n'est pas la première fois que le Letton Vaidotas Zala se mêle à la phase de départ du Rallye Dakar dans la Mini de l'équipe allemande X-Raid. C'est également le cas cette fois-ci. Il s'est classé quatrième avec un retard de 10:42 minutes. Derrière lui, un autre combattant de la vieille garde s'est aligné. Le champion des voitures de sport et vainqueur de Pikes Peak, Romain Dumas, s'est emparé de la cinquième place (+ 12:18) dans le meilleur buggy Rebellion à deux roues motrices, 1:13 devant l'étoile filante de l'année dernière, le Brésilien Lucas Moraes, dans le Toyota Hilux.

Le meilleur Allemand, Timo Gottschalk, troisième en 2023 avec Moraes, s'est classé huitième avec son pilote Toyota local Yazeed Al-Rajhi (+ 13:39). Mattias Ekström, le meilleur du prologue non officiel au volant de l'Audi RS Q-etron, a certes imposé un certain rythme au début de la première étape, mais il a ensuite chuté à la dixième place avec 14:20 minutes.

Les prétendants à la victoire Nasser Al-Attiyah, qui participe pour la première fois au Rallye Dakar au volant de la Prodive Hunter, et son coéquipier Sébastien Loeb ont vu leur temps de course diminuer au milieu de l'étape. Al-Attiyah, quintuple vainqueur du Dakar et champion de rallye-raid, et Loeb, deuxième du Dakar l'an dernier, ont perdu plus de 20 minutes. A la fin de la journée, Loeb a été noté en 19e position avec un retard de 22:47 minutes et Al-Attiyah en 21e position avec un retard de 24:47 minutes. Entre les deux pilotes Prodrive se sont glissés les débutants 4x4 Seth Quintero et Dennis Zenz dans le Toyota Hilux. Stéphane Peterhansel, 14 fois vainqueur du record, qui prenait le départ pour la 35e fois, était distancé à la 22e place à 31:15 minutes dans la troisième Audi RS Q-etron.