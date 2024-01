Dakar/Giorno 2: sorprese con il leader De Mevius

Dopo la prima vera tappa da Al'Ulla di 541 chilometri a Henakiyah, con la prima tappa più veloce di 414 chilometri, un debuttante a quattro ruote motrici ha concluso in testa. Il belga Guilaume de Mevius, che in precedenza aveva partecipato alla categoria side-by-side del Rally Dakar con un Can-Am, ha fatto un debutto perfetto nella categoria regina con la Toyota Hilux di Overdrive Racing.

Ha strappato la sorprendente vittoria di tappa con 1:44 minuti di vantaggio sul tre volte vincitore della Dakar ed ex campione Carlos Sainz (61 anni), che aveva lentamente lottato per avanzare nella sabbia e nelle dune con l'Audi RS Q-etron durante la prima tappa. Un altro "vecchio" è salito sul podio della giornata. Giniel de Villiers, vincitore insieme a Dirk von Zitzewitz con la VW Tourareg nel 2009, si è classificato terzo con un ritardo di 9:18 minuti.

È quasi una questione di abitudine. Il lettone Vaidotas Zala è stato spesso tra i primi nella fase iniziale del Rally Dakar con la Mini del team tedesco X-Raid. Questa volta non ha fatto eccezione. Si è classificato quarto, con un ritardo di 10:42 minuti dal leader. Dietro di lui c'era un altro combattente della vecchia guardia. Il campione di auto sportive e vincitore della Pikes Peak Romain Dumas si è fatto strada fino al quinto posto con il miglior Rebellion Buggy a due ruote motrici (+12:18), con 1:13 minuti di vantaggio sulla stella cadente dello scorso anno, il brasiliano Lucas Moraes con la Toyota Hilux.

Il miglior tedesco è stato ancora una volta Timo Gottschalk, che si è classificato terzo con Moraes nel 2023, all'ottavo posto con la Toyota locale di Yazeed Al-Rajhi (+13:39). Mattias Ekström, il migliore nel prologo non ufficiale a bordo dell'Audi RS Q-etron, ha fatto un certo passo all'inizio della prima tappa, ma poi è sceso al decimo posto con un tempo di 14:20 minuti.

I contendenti alla vittoria Nasser Al-Attiyah, che gareggia per la prima volta al Rally Dakar con il Prodive Hunter, e il suo compagno di squadra Sébastien Loeb hanno subito dei rallentamenti verso la metà della tappa. Il cinque volte dominatore della Dakar e campione di Rally Raid Al-Attiyah e il secondo classificato della Dakar dello scorso anno Loeb hanno perso più di 20 minuti. Loeb ha concluso la giornata in 19a posizione, a 22:47 minuti dal leader, e Al-Attiyah in 21a posizione, a 24:47 minuti. Tra i due piloti Prodrive si sono inseriti i debuttanti a quattro ruote motrici Seth Quintero e Dennis Zenz con la Toyota Hilux. Il 14° vincitore, Stéphane Peterhansel, in gara per la 35° volta, si è piazzato al 22° posto con la terza Audi RS Q-etron, con un tempo di 31:15 minuti.