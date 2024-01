Dakar/Dia 2: Surpresas com o líder De Mevius

Raramente um resultado diário no Rali Dakar ofereceu um campo tão equilibrado como a primeira etapa real da 46ª edição, com cinco fabricantes diferentes e diferentes conceitos de condução no top 10.

Após a primeira etapa real de Al'Ulla, com mais de 541 quilómetros, até Henakiyah, com a primeira etapa mais rápida, com mais de 414 quilómetros, um estreante em tração às quatro rodas terminou na frente. O belga Guilaume de Mevius, que anteriormente competia na categoria side-by-side do Rali Dakar num Can-Am, teve uma estreia perfeita na categoria rainha no Toyota Hilux da Overdrive Racing.

Conquistou a surpreendente vitória da etapa com 1:44 minutos de vantagem sobre o tricampeão e ex-campeão do Dakar, Carlos Sainz (61 anos), que tinha lutado lentamente para avançar na areia e nas dunas no Audi RS Q-etron durante a primeira etapa. E outro "velhote" subiu ao pódio do dia. Giniel de Villiers, vencedor com Dirk von Zitzewitz no VW Tourareg em 2009, terminou em terceiro lugar, com 9:18 minutos de atraso.

É quase uma questão de hábito. O letão Vaidotas Zala tem estado frequentemente entre os primeiros classificados na fase inicial do Rali Dakar no Mini da equipa alemã X-Raid. Desta vez não foi exceção. Terminou em quarto lugar, a 10:42 minutos do líder. Atrás dele estava outro lutador da velha guarda. O campeão de carros desportivos e vencedor de Pikes Peak, Romain Dumas, lutou para chegar ao quinto lugar no melhor Rebellion Buggy de duas rodas motrizes (+12:18), 1:13 minutos à frente da estrela do ano passado, o brasileiro Lucas Moraes, no Toyota Hilux.

O melhor alemão foi mais uma vez Timo Gottschalk, que terminou em terceiro com Moraes em 2023, em oitavo lugar com o seu piloto local da Toyota, Yazeed Al-Rajhi (+13:39). Mattias Ekström, o melhor no prólogo não oficial com o Audi RS Q-etron, marcou o ritmo no início da primeira etapa, mas depois caiu para o décimo lugar com um tempo de 14:20 minutos.

Os candidatos à vitória Nasser Al-Attiyah, a competir pela primeira vez no Rali Dakar com o Prodive Hunter, e o seu companheiro de equipa Sébastien Loeb sofreram atrasos a meio da etapa. Al-Attiyah, cinco vezes vencedor do Dakar e campeão do Rally Raid, e Loeb, vice-campeão do Dakar no ano passado, perderam mais de 20 minutos. Loeb terminou o dia na 19ª posição, 22:47 minutos atrás do líder, e Al-Attiyah na 21ª posição, 24:47 minutos atrás. Espremidos entre os dois pilotos da Prodrive estavam os estreantes em tração às quatro rodas Seth Quintero e Dennis Zenz no Toyota Hilux. Stéphane Peterhansel, recordista de 14 vitórias e a competir pela 35ª vez, ficou num distante 22º lugar no terceiro Audi RS Q-etron, com um tempo de 31:15 minutos.