Dakar : De Mevius : "Je suis totalement surpris".

Le Belge s'était déjà illustré sur le Can-Am à deux roues motrices, mais c'est au volant d'un Toyota Hilux à quatre roues motrices qu'il a marqué les esprits lors de son premier Dakar.

Guillaume de Mevius a réalisé jusqu'à présent trois meilleurs temps en Can-Am à deux roues motrices, et il a maintenant établi son quatrième record, mais pour la première fois dans la catégorie reine.

"Un début formidable", s'est réjoui le jeune Belge. "Je suis complètement surpris, pour être honnête. Nous avons été intelligents en évitant les crevaisons et je pense que c'était la clé aujourd'hui. Mais je suis assez surpris d'être remonté aussi loin. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, la voiture est super, facile à manier, c'est ma deuxième course derrière le volant, donc je commence à avoir quelques miles avec. Et les choses se passent très bien avec Xavier (le copilote Pensari), c'est très calme dans la voiture".

Mais les favoris, jusqu'à présent largement considérés, ne peuvent pas être d'accord, comme le vainqueur de l'année dernière et quintuple vainqueur Nasser Al-Attiyah lors de sa première apparition sur le Dakar au volant du Prodrive Hunter.

Le double tenant du titre a connu un début décevant dans ce Rallye Dakar, tout comme d'autres grands noms. 22e ce jour, Al Attiyah et son copilote Mathieu Baumel accusent près de 25 minutes de retard sur le leader Guillaume de Mevius.

Al-Attiyah : "Nous ne pouvions vraiment rien faire" !

"Nous avons pris deux crevaisons dans les cinquante premiers kilomètres, donc nous n'avons pas pu attaquer ensuite et nous avons juste essayé d'atteindre l'arrivée. Malgré tout, je suis heureux parce que c'était vraiment difficile et que nous devions vraiment prendre les choses simplement. Mais dans les 150 derniers kilomètres, c'était facile".

Le ton de son nouveau coéquipier, Sébastien Loeb, a été un peu plus vif : "Sébastien Loeb :

"C'était l'enfer, nous espérions juste éviter de nouvelles crevaisons".

Sébastien Loeb, sur un terrain plus taillé pour les épreuves spéciales que pour les sprints, a bouclé sa première spéciale de l'année en vingtième position, à près de 23 minutes du vainqueur Guillaume de Mevius. Malgré cette performance sans éclat, le Français reste serein car ses principaux concurrents ont été aussi malheureux que lui.