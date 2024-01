Dakar: De Mevius: "Sono del tutto sorpreso".

Il belga ha avuto finora successo solo con il Can-Am a due ruote motrici, ma ha messo il punto esclamativo sul suo viaggio inaugurale alla Dakar con la Toyota Hilux a quattro ruote motrici.

Guillaume de Mevius ha ottenuto finora tre migliori tempi nel Can-Am a due ruote motrici, ma ora ha ottenuto il suo quarto miglior tempo, ma per la prima volta nella classe regina.

"Un ottimo debutto", ha dichiarato il giovane belga. "Sono completamente sorpreso, ad essere onesti. Siamo stati intelligenti e abbiamo evitato di danneggiare gli pneumatici e credo che questa sia stata la chiave di volta oggi. Ma sono piuttosto sorpreso di essere arrivato così avanti. Nel complesso è andata bene, la macchina è ottima, facile da gestire, è la mia seconda gara al volante e sto iniziando a fare un po' di chilometri. E con Xavier (il copilota Pensari) le cose vanno molto bene, c'è molta calma in macchina".

Tuttavia, i favoriti, che finora sono stati molto quotati, non sono d'accordo, come il vincitore dello scorso anno e cinque volte vincitore Nasser Al-Attiyah al suo debutto alla Dakar con il Prodrive Hunter.

Il due volte campione in carica ha avuto un inizio deludente per questo Rally Dakar, come altri grandi nomi. 22° nella giornata, Al-Attiyah e il suo copilota Mathieu Baumel sono a quasi 25 minuti dal leader Guillaume de Mevius.

Al-Attiyah: "Non siamo riusciti a fare niente!

"Abbiamo bucato due volte nei primi cinquanta chilometri, quindi non abbiamo potuto attaccare e abbiamo cercato solo di arrivare al traguardo. Sono comunque contento perché è stato davvero difficile e abbiamo dovuto prendercela comoda. Negli ultimi 150 chilometri, però, è stato tutto più facile".

Il tono del suo nuovo compagno di squadra Sébastien Loeb è stato leggermente più duro: Sébastien Loeb:

"È stato un inferno, speravamo solo di evitare altri danni alle gomme".

Sébastien Loeb, in un campo più adatto alle prove che alle gare di sprint, ha completato la sua prima speciale dell'anno in ventesima posizione, a quasi 23 minuti dal vincitore Guillaume de Mevius. Nonostante questa prestazione poco brillante, il francese mantiene la calma perché i suoi principali rivali sono stati sfortunati quanto lui.