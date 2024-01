Dakar: De Mevius: "Estou completamente surpreendido"

O Rali Dakar já escreveu muitas histórias nas suas 45 edições. Uma muito especial foi escrita no início da 46ª edição com o surpreendente líder Guillaume de Mevius.

Até agora, o belga só tinha sido muito bem sucedido no Can-Am de duas rodas motrizes, mas estabeleceu o verdadeiro ponto de exclamação na sua viagem inaugural no Dakar com a Toyota Hilux de quatro rodas motrizes.

Guillaume de Mevius alcançou três melhores tempos até agora no Can-Am de duas rodas motrizes, mas agora alcançou o seu quarto melhor tempo, mas pela primeira vez na classe rainha.

"Uma grande estreia", disse o jovem belga. "Estou completamente surpreendido, para ser honesto. Somos inteligentes e evitámos danos nos pneus e penso que isso foi a chave hoje. Mas estou bastante surpreendido por ter chegado tão longe. No geral, correu bem, o carro é ótimo, fácil de manusear, é a minha segunda corrida ao volante, por isso estou a começar a fazer alguns quilómetros com ele. E as coisas estão a correr muito bem com o Xavier (copiloto de Pensari), é muito calmo no carro."

No entanto, os favoritos, até agora muito cotados, não concordam com esta afirmação, como é o caso do vencedor do ano passado e pentacampeão Nasser Al-Attiyah na sua estreia no Dakar com o Prodrive Hunter.

O bicampeão em título teve um início dececionante neste Rali Dakar, tal como outros grandes nomes. 22º no dia, Al-Attiyah e o seu copiloto Mathieu Baumel estão quase 25 minutos atrás do líder Guillaume de Mevius.

Al-Attiyah: "Não podíamos mesmo fazer nada!"

"Tivemos dois furos nos primeiros cinquenta quilómetros, pelo que não pudemos atacar depois disso e estávamos apenas a tentar chegar à meta. No entanto, estou contente porque foi muito difícil e tivemos de ir com calma. Mas os últimos 150 quilómetros foram fáceis".

O tom do seu novo companheiro de equipa Sébastien Loeb foi um pouco mais duro: Sébastien Loeb:

"Foi um inferno, só estávamos à espera de evitar mais danos nos pneus."

Sébastien Loeb, num pelotão mais adequado a provas de fundo do que a corridas de sprint, terminou a sua primeira especial do ano na vigésima posição, quase 23 minutos atrás do vencedor Guillaume de Mevius. Apesar deste desempenho pouco brilhante, o francês mantém-se calmo porque os seus principais rivais tiveram tanto azar como ele.