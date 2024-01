Dakar : Zala quatrième au volant de la Mini JCW Rally Plus

La spéciale de 414 kilomètres avec le meilleur temps les menait à Al Henakiyah. Vaidotas Zala et Paulo Fiuza ont décroché une très belle quatrième place au volant de la Mini JCW Rally Plus.

L'équipage Mini JCW Rally Plus Krzysztof Holowczyc / Lukasz Kurzeja a terminé la journée en 15e position, tandis que leurs coéquipiers Pau Navarro et Goncalo Reis ont pris la 29e place. Dans le classement Challenger (anciennement T3), Ignacio Casale et Alvaro Leon ont décroché la neuvième place au volant de la X-raid 1000R Turbo side-by-side.

Lorsque Zala a franchi la ligne d'arrivée après 414 kilomètres, il a lui-même été surpris par sa position de force. Parti en 22e position, le Lituanien est resté longtemps coincé dans la poussière des véhicules qui le précédaient. Malgré cela, ses chronos lui ont permis de rester dans le groupe de tête dès le début et d'obtenir finalement la quatrième place.

En revanche, Pau Navarro et Concalo Reis ont joué de malchance. En raison d'une panne de cric, ils ont dû aborder une partie de la spéciale avec plus de prudence. Ils ont donc terminé sans crever et ont dû se contenter de la 29e place.

La deuxième étape du dimanche on Al Henakiyah vers Al Duwadimi comprend un total de 572 kilomètres - dont 462 km contre la montre. Les participants rencontrent ici les premières dunes.

Vaidotas Zala : "Je ne m'attendais pas à ce résultat. C'était une journée vraiment dure et longue, avec beaucoup de cailloux. Nous avons passé la moitié du temps dans la poussière des autres véhicules, à essayer de les dépasser. À l'arrivée, nous étions totalement surpris - mais c'était une bonne surprise. Cette épreuve a montré que la MINI fonctionne super bien. Un bon début pour un Dakar difficile".

Krzysztof Holowczyc : "Nous sommes arrivés à l'arrivée du premier jour. Nous nous en tenons à notre plan et c'est le plus important. Nous roulons tranquillement, peut-être parfois trop tranquillement. Mais nous avons encore presque deux semaines de rallye devant nous. Le Dakar est une épreuve marathon. Il faut bien gérer ses forces pour ne pas faire d'erreurs, ne pas endommager la voiture et ne pas détruire un pneu. Je suis satisfait, la voiture fonctionne très bien. Maintenant, nous avons le temps de nous reposer et demain, nous continuerons avec la deuxième étape".

Pau Navarro : "Nous avons rapidement rattrapé d'autres voitures. Malgré tout, nous avons pu trouver un bon rythme. Plus tard, le cric a malheureusement été endommagé. C'est pourquoi nous avons dû éviter une crevaison pour le reste de la spéciale. Nous avons roulé prudemment pour atteindre l'arrivée". (x-raid)