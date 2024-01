Dakar: Zala arriva quarto nella Mini JCW Rally Plus

La tappa di 414 chilometri con il miglior tempo li ha portati ad Al Henakiyah. Vaidotas Zala e Paulo Fiuza si sono assicurati un ottimo quarto posto nella Mini JCW Rally Plus.

L'equipaggio della Mini JCW Rally Plus Krzysztof Holowczyc / Lukasz Kurzeja ha concluso la giornata al 15° posto, mentre i loro compagni di squadra Pau Navarro e Goncalo Reis si sono classificati al 29° posto. Nella classifica Challenger (ex T3), Ignacio Casale e Alvaro Leon hanno ottenuto il nono posto nell'X-raid 1000R Turbo Side-by-Side.

Quando Zala ha raggiunto il traguardo dopo 414 chilometri, è rimasto sorpreso dalla sua posizione di forza. Il lituano era partito 22° ed è rimasto a lungo nella polvere delle auto che lo precedevano. Nonostante ciò, è riuscito a rimanere nel gruppo di testa con i suoi tempi fin dall'inizio e alla fine ha concluso al quarto posto.

Pau Navarro e Concalo Reis, invece, sono stati sfortunati. A causa di un difetto sul cric, hanno dovuto adottare un approccio più cauto a una parte della tappa. Di conseguenza, hanno tagliato il traguardo senza forare e si sono dovuti accontentare del 29° posto.

La seconda tappa di domenica, da Al Henakiyah a Al Duwadimi, copre un totale di 572 chilometri, di cui 462 contro il tempo. Qui i partecipanti incontrano le prime dune.

Vaidotas Zala: "Non mi aspettavo questo risultato. È stata una giornata molto dura e lunga, con molte rocce. Abbiamo trascorso metà del tempo nella polvere degli altri veicoli e nel tentativo di sorpassare. Siamo rimasti totalmente sorpresi dal traguardo, ma è stata una bella sorpresa. La tappa ha dimostrato che la MINI funziona davvero bene. Un buon inizio per una Dakar difficile".

Krzysztof Holowczyc: "Abbiamo raggiunto il traguardo della prima giornata. Stiamo rispettando il nostro piano e questa è la cosa più importante. Stiamo guidando con calma, forse a volte con troppa calma. Ma abbiamo ancora quasi due settimane di rally davanti a noi. La Dakar è una maratona. Bisogna gestire bene le forze per non commettere errori, danneggiare la macchina o distruggere gli pneumatici. Sono soddisfatto, la macchina funziona molto bene. Ora abbiamo tempo per riposare e domani continueremo con la seconda tappa".

Pau Navarro: "Abbiamo raggiunto rapidamente le altre vetture. Tuttavia, siamo riusciti a trovare un buon ritmo. Purtroppo il martinetto si è danneggiato in seguito. Per questo motivo abbiamo dovuto evitare una foratura per il resto della tappa. Siamo stati attenti sulla strada per raggiungere il traguardo". (x-raid)