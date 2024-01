Dakar: Zala termina em quarto lugar no Mini JCW Rally Plus

Após a curta estreia de ontem, sem qualquer influência na classificação geral, os pilotos tiveram de completar a primeira etapa real do 46º Rali Dakar no sábado.

A etapa de 414 quilómetros com o melhor tempo levou-os a Al Henakiyah. Vaidotas Zala e Paulo Fiuza garantiram um excelente quarto lugar no Mini JCW Rally Plus.

A equipa do Mini JCW Rally Plus Krzysztof Holowczyc / Lukasz Kurzeja terminou o dia em 15º lugar, enquanto os seus companheiros de equipa Pau Navarro e Gonçalo Reis terminaram em 29º. Na classificação Challenger (anteriormente T3), Ignacio Casale e Alvaro Leon garantiram o nono lugar no X-raid 1000R Turbo Side-by-Side.

Quando Zala chegou à meta, após 414 quilómetros, ficou surpreendido com a sua forte posição. O lituano tinha arrancado em 22º e ficou preso no pó dos carros à sua frente durante muito tempo. Apesar disso, conseguiu manter-se no grupo da frente com os seus tempos desde o início e acabou por terminar em quarto lugar.

Pau Navarro e Concalo Reis, por outro lado, não tiveram sorte. Devido a um defeito no macaco, tiveram de adotar uma abordagem mais cautelosa em parte da etapa. Como resultado, cruzaram a meta sem um furo e tiveram de se contentar com o 29º lugar.

A segunda etapa, no domingo, de Al Henakiyah a Al Duwadimi, tem um total de 572 quilómetros, 462 quilómetros dos quais em contrarrelógio. Aqui, os participantes encontram as primeiras dunas.

Vaidotas Zala: "Não estava à espera deste resultado. Foi um dia muito duro e longo, com muitas pedras. Passámos metade do tempo no meio do pó dos outros veículos e a tentar ultrapassar. Ficámos totalmente surpreendidos com o final - mas foi uma boa surpresa. A etapa mostrou que o MINI funciona muito bem. Um bom começo para um Dakar difícil".

Krzysztof Holowczyc: "Chegámos ao fim do primeiro dia. Estamos a cumprir o nosso plano e isso é o mais importante. Estamos a conduzir com calma, talvez demasiado calma por vezes. Mas ainda temos quase duas semanas de rali pela frente. O Dakar é uma maratona. É preciso gerir bem as forças para não cometer erros, danificar o carro ou os pneus. Estou satisfeito, o carro está a funcionar muito bem. Agora temos tempo para descansar e amanhã continuamos com a segunda etapa."

Pau Navarro: "Rapidamente apanhámos os outros carros. No entanto, conseguimos encontrar um bom ritmo. Infelizmente, o macaco ficou danificado mais tarde. Foi por isso que tivemos de evitar um furo durante o resto da etapa. Fomos cuidadosos na estrada para chegar à meta." (x-raid)