Dakar : journée des seniors, Sainz en tête, Peterhansel vainqueur

Carlos Sainz a été le maître des anneaux (d'Ingolstadt) lors de la deuxième journée de compétition. Le deuxième de la veille a pris la tête de la course 1'51" devant l'Allemand Timo Gottsckalk et son pilote local Toyota Yazeed Al-Rajhi.

Le Madrilène, âgé de 61 ans, a pris la tête de la dernière course Audi au volant de la RS Q-etron, presque en toute discrétion et sans apparaître dans les chronos imaginaires. Après la plus longue décision de la cinquième édition du Dakar en Arabie Saoudite (463 km), Sainz a devancé l'Allemand Timo Gottschalk et son chauffeur Toyota local Yazeed Al-Rajhi de 1:51 minutes. Il a ainsi confirmé son ambition de remporter sa quatrième victoire dans la classique du marathon. Avec un retard de 4:17 minutes, Sébastien Loeb, 19e au départ de la deuxième décision au volant de la Prodrive Hunter, s'est assuré la dernière place du podium du jour.

Mais l'équipe d'Ingolstadt, dirigée par le chef Sven Quandt, a pu se réjouir un peu plus encore. "Mr. Dakar" Stéphane Peterhansel, parti en P26 dans la deuxième décision, a fêté sa 50e victoire du jour lors de son 35e départ du Dakar, comme Ari Vatanen en son temps, 29 secondes devant Loeb et 3:11 minutes devant le rookie Seth Quintero et son copilote allemand Dennis Zenz pour la première de la Toyota Hilux à quatre roues motrices. Au classement général, la jeune équipe germano-américaine Red Bull s'est classée quatrième (+ 7:36). L'Allemagne, avec Gottschalk (P2) et Zenz (P4), a donc été la nation la plus performante dimanche. Le vainqueur de la veille, Guillaume de Mevius (Toyota Hilux), s'est classé huit secondes seulement derrière Quintero/Zenz. Derrière Mattias Ekström dans la troisième Audi (+ 11:17), le quintuple vainqueur Nasser Al-Attiyah (+ 12:16) s'est distingué pour sa première participation au Dakar au volant de la Prodrive Hunter.

La deuxième des douze étapes, d'Al Henakiyah à Al Duwadimi sur 655 km et 463 km chronométrés, a été un véritable défi. Depuis le bivouac d'Al Henakiyah, la course se poursuivra le 7 janvier en direction de l'est des 2 149 690 kilomètres carrés de l'Arabie saoudite. Les participants ont commencé la spéciale dimanche par la traversée d'un passage de dunes de 30 km qui a surtout mis la navigation des pilotes à l'épreuve pour la première fois.

Mais la part du lion de cette toute nouvelle épreuve se déroule, selon notre collègue Tim Althoff, sur des pistes rapides où la chance sourit aux plus courageux - mais pas aux plus téméraires. La prudence était donc de mise, tout comme la tactique, en ce jour de la 46e édition du légendaire rallye-marathon. L'endurance était essentielle lors de la deuxième spéciale du Dakar 2024 en Arabie Saoudite, car une longue et dure journée attendait les participants sur la route d'Al Duwadimi. Cette ville de près de 90 000 habitants est située dans la province de Riyad, au centre de la péninsule arabique. Ce jour-là, 470 kilomètres ont été parcourus au classement, et 192 kilomètres supplémentaires étaient prévus comme étape de liaison.

Sur ce tronçon, ce sont plus ou moins les pilotes qui ont encaissé le samedi qui ont roulé en tête. Le premier record imaginaire a été établi au km 96 par Stéphane Peterhansel, 14 fois vainqueur et 26e samedi, qui a devancé de 48 secondes le quintuple champion du monde des rallyes Nasser Al-Attiyah, 22e la veille au volant de sa Prodrive Hunter, et d'une minute l'Allemand Timo Gottschalk et son Toyota local Al-Rajhi.

Mais au km 157, le jeune Seth Quintero, 21 ans, novice en 4x4, avec l'Allemand Dennis Zenz sur le siège passager du Toyota Hilux, s'est envolé en tête du chrono, dix secondes devant Peterhansel et 25 secondes devant Al-Rahji. Le vainqueur de la veille, Guillaume de Mevius, était en septième position (+ 5:01) sur son Toyota Hilux. Al-Attiyah, en P10, a déjà perdu 7:54 minutes.

Au km 274, Peterhansel a dépassé Quintero de 1:13 pour prendre la tête du rallye, tandis que Sébastien Loeb, 19e samedi, a pris la 3e place (+ 1:15) sur sa Prodrive Hunter. Loeb, deuxième l'an dernier, a continué à appuyer sur l'accélérateur dans le Hunter et s'est rapproché à cinq secondes du leader imaginaire Peterhansel au km 342. Quintero et Zenz ont pris la troisième place avec 2:34 minutes de retard.

Mais dans la phase finale, "Mr. Dakar" Peterhansel a fait le ménage. Lors de sa 35e participation au Rallye Dakar, il a fêté sa première victoire en 2024 et son deuxième triomphe du jour au volant de l'Audi, 29 secondes devant Loeb et 3:11 minutes devant les débutants 4x4 Seth Quintero/Dennis Zenz (USA/D) sur le Toyota Hilux. Peterhansel remonte ainsi de la 26e place au général la veille à la 9e place (+ 13:16).

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 2e des 12 spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Peterhansel/Boulanger (F), Audi 3:54:40 2 Loeb/Lurquin (FB), Hunter + 0,29 3 Quintero/Zenz (USA/D), Toyota + 3:11 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 6:28 5 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 7:11 6 Chicherit/Winqocq (F), Toyota + 9:00 7 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 15:56 8 Sainz/Cruz (E), Audi + 17:15 9 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 17:51 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 19:11