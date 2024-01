Dakar: giornata senior, Sainz in testa, Peterhansel vince

Quasi in sordina e di nascosto, senza apparire in modo significativo sui tabelloni dei tempi immaginari, l'ormai 61enne madrileno ha preso il comando all'ultima partenza dell'Audi con la RS Q-etron. Dopo i 463 chilometri più lunghi della quinta edizione del Rally Dakar in Arabia Saudita, Sainz ha preceduto di 1:51 minuti il tedesco Timo Gottschalk con la sua Toyota locale con autista Yazeed Al-Rajhi. Ciò ha sottolineato la sua ambizione di vincere la classica maratona per la quarta volta. Sébastien Loeb, che ha iniziato la seconda decisione al 19° posto con il Prodrive Hunter, si è assicurato l'ultimo posto sul podio di giornata con un distacco di 4:17 minuti.

Tuttavia, la squadra di Ingolstadt guidata dal boss Sven Quandt aveva qualcosa in più di cui essere felice. "Mr Dakar" Stéphane Peterhansel, che ha iniziato la seconda decisione in P26, ha festeggiato la sua 50esima vittoria di tappa alla sua 35esima partenza alla Dakar, proprio come Ari Vatanen, con 29 secondi di vantaggio su Loeb e 3:11 minuti sul debuttante Seth Quintero con il suo copilota tedesco Dennis Zenz alla prima a trazione integrale con la Toyota Hilux. Il giovane team americano-tedesco Red Bull si è piazzato al quarto posto assoluto (+7:36). In termini di copiloti, la Germania è stata la nazione più vincente domenica con Gottschalk (P2) e Zenz (P4). A soli otto secondi da Quintero/Zenz si è piazzato il vincitore del giorno precedente, Guillaume de Mevius (Toyota Hilux). Dietro Mattias Ekström sulla terza Audi (+ 11:17) si è piazzato il cinque volte vincitore Nasser Al-Attiyah (+ 12:16) alla sua prima Dakar con il Prodrive Hunter.

La seconda delle dodici tappe da Al Henakiyah, su 655 km, ad Al Duwadimi, con 463 km cronometrati, è stata una vera sfida. Dal bivacco di Al Henakiyah del 7 gennaio, il percorso prosegue verso est attraverso i 2.149.690 chilometri quadrati dell'Arabia Saudita. I concorrenti hanno iniziato la prova speciale domenica attraversando un passaggio di dune lungo 30 chilometri, che ha messo alla prova per la prima volta le capacità di navigazione dei piloti.

Tuttavia, secondo il collega Tim Althoff, la maggior parte di questa nuova tappa si svolge su tratti veloci dove la fortuna favorisce i coraggiosi, ma non gli audaci. Quindi, in questa giornata della 46ª edizione del leggendario rally cross-country, la prudenza era importante quanto la tattica. La resistenza è stata di grande importanza nella seconda tappa del Rally Dakar 2024 in Arabia Saudita, dato che i partecipanti si aspettavano una giornata lunga e difficile sulla strada per Al Duwadimi. La città, che conta quasi 90.000 abitanti, si trova nella provincia di Riyadh, al centro della penisola arabica. In questa giornata sono stati completati 470 chilometri di classifica, con altri 192 km in programma come tappa di collegamento.

In questo tratto, sono stati più o meno i corridori a dover prendere il comando sabato. Il primo immaginario miglior tempo è stato registrato al chilometro 96 dal 14 volte vincitore del record Stéphane Peterhansel, in P26 sabato, che è stato 48 secondi più veloce lì con l'Audi RS Q-etron rispetto al cinque volte dominatore e campione di Rally Raid Nasser Al-Attiyah, in P22 il giorno precedente, per la prima volta con la Prodrive Hunter, e un minuto meglio del tedesco Timo Gottschalk con la sua Toyota locale Al-Rajhi.

Al chilometro 157, tuttavia, il giovane esordiente a quattro ruote motrici Seth Quintero, 21 anni, con il tedesco Dennis Zenz al posto di copilota sulla Toyota Hilux, è balzato in testa alla classifica dei tempi, con dieci secondi di vantaggio su Peterhansel e 25 secondi su Al-Rahji. Il vincitore del giorno precedente, Guillaume de Mevius, era settimo con la Toyota Hilux (+5:01). Al-Attiyah era già a 7:54 minuti in P10.

Al chilometro 274, Peterhansel ha superato Quintero per il vantaggio immaginario di 1:13 minuti, mentre Sébastien Loeb, P19 sabato, ha conquistato la P3 con il Prodrive Hunter (+ 1:15). Il secondo classificato dello scorso anno, Loeb, ha continuato a premere sull'acceleratore nell'Hunter e si è portato a meno di cinque secondi dal leader immaginario Peterhansel al chilometro 342. Quintero e Zenz hanno concluso in P3, con un ritardo di 2:34 minuti.

Nella fase finale, tuttavia, "Mr Dakar" Peterhansel si è imposto nettamente. Alla sua 35esima partecipazione al Rally Dakar, ha festeggiato la sua prima vittoria nel 2024 e il suo secondo trionfo di tappa a bordo di un'Audi nella seconda tappa, con 29 secondi di vantaggio su Loeb e 3:11 minuti sui debuttanti a trazione integrale Seth Quintero/Dennis Zenz (USA/D) su Toyota Hilux. Di conseguenza, Peterhansel è passato dal 26° posto assoluto del giorno precedente al nono (+13:16).

46° Rally Dakar 2024 Risultato della 2a delle 12 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Peterhansel/Boulanger (F), Audi 3:54:40 2 Loeb/Lurquin (FB), Hunter + 0,29 3 Quintero/Zenz (USA/D), Toyota + 3:11 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 6:28 5 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 7:11 6 Chicherit/Winqocq (F), Toyota + 9:00 7 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 15:56 8 Sainz/Cruz (E), Audi + 17:15 9 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 17:51 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 19:11