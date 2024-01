Dakar: Último dia, Sainz lidera, Peterhansel vence

Carlos Sainz foi o senhor dos anéis (Ingolstadt) no segundo dia de luta. O segundo classificado do dia anterior assumiu a liderança com 1:51 minutos de vantagem sobre o alemão Timo Gottsckalk com o seu piloto local da Toyota, Yazeed Al-Rajhi.

De forma quase silenciosa e secreta, sem aparecer nas folhas de tempos imaginárias, o madrileno de 61 anos assumiu a liderança na última partida do Audi no RS Q-etron. Após os 463 quilómetros da decisão mais longa da quinta edição do Rali Dakar na Arábia Saudita, Sainz liderava com 1:51 minutos de vantagem sobre o alemão Timo Gottschalk com o seu motorista Toyota local Yazeed Al-Rajhi. Este facto sublinhou a sua ambição de vencer a maratona clássica pela quarta vez. Sébastien Loeb, que começou a segunda decisão em 19º lugar no Hunter da Prodrive, assegurou o último lugar do pódio do dia com uma diferença de 4:17 minutos.

No entanto, a equipa de Ingolstadt liderada pelo patrão Sven Quandt teve um pouco mais de alegria. O "Sr. Dakar" Stéphane Peterhansel, que começou a segunda decisão na P26, celebrou a sua 50ª vitória na 35ª etapa do Dakar, tal como Ari Vatanen, com 29 segundos de vantagem sobre Loeb e 3:11 minutos sobre o estreante Seth Quintero com o seu copiloto alemão Dennis Zenz na estreia da Toyota Hilux com tração às quatro rodas. A jovem equipa americano-alemã da Red Bull terminou em quarto lugar na geral (+7:36). Em termos de co-pilotos, a Alemanha foi o país mais bem sucedido no domingo com Gottschalk (P2) e Zenz (P4). Apenas oito segundos atrás de Quintero/Zenz ficou o vencedor do dia anterior, Guillaume de Mevius (Toyota Hilux). Atrás de Mattias Ekström no terceiro Audi (+ 11:17) estava o cinco vezes vencedor Nasser Al-Attiyah (+ 12:16) na sua estreia no Dakar com o Prodrive Hunter.

A segunda das doze etapas, de Al Henakiyah ao longo de 655 km até Al Duwadimi, com 463 quilómetros cronometrados, foi um verdadeiro desafio. A partir do acampamento em Al Henakiyah, a 7 de janeiro, o percurso prossegue para leste, atravessando os 2.149.690 quilómetros quadrados da Arábia Saudita. Os concorrentes começaram a etapa especial no domingo, atravessando uma passagem de dunas com 30 quilómetros de comprimento, o que pôs pela primeira vez à prova as capacidades de navegação dos condutores.

No entanto, de acordo com o colega Tim Althoff, a maior parte desta nova etapa decorre em troços rápidos onde a sorte favorece os corajosos - mas não os audazes. Assim, neste dia da 46ª edição do lendário rali de todo-o-terreno, a prudência foi tão importante como a tática. A resistência foi de grande importância na segunda etapa do Rali Dakar 2024 na Arábia Saudita, uma vez que os participantes enfrentaram um dia longo e difícil a caminho de Al Duwadimi. A cidade com quase 90.000 habitantes está localizada na província de Riade, no centro da Península Arábica. Neste dia, foram percorridos 470 quilómetros em classificação, com mais 192 quilómetros previstos como etapa de ligação.

Neste troço, foram mais ou menos os ciclistas que tiveram de assumir a liderança no sábado. O primeiro melhor tempo imaginário foi registado aos 96 quilómetros por Stéphane Peterhansel, 14 vezes recordista e P26 no sábado, que foi 48 segundos mais rápido no Audi RS Q-etron do que o pentacampeão e campeão do Rally Raid Nasser Al-Attiyah, P22 na véspera, pela primeira vez no Prodrive Hunter, e um minuto melhor do que o alemão Timo Gottschalk com o seu Toyota local Al-Rajhi.

No entanto, aos 157 quilómetros, o jovem estreante em tração às quatro rodas, Seth Quintero, de 21 anos, com o alemão Dennis Zenz no lugar do copiloto da Toyota Hilux, disparou para o topo da tabela de tempos, com dez segundos de vantagem sobre Peterhansel e 25 segundos sobre Al-Rahji. O vencedor do dia anterior, Guillaume de Mevius, foi sétimo na Toyota Hilux (+5:01). Al-Attiyah já está a 7:54 minutos de distância, na P10.

Ao quilómetro 274, Peterhansel passa Quintero para a liderança imaginária por 1:13 minutos, enquanto Sébastien Loeb, P19 no sábado, assume a P3 no Hunter da Prodrive (+ 1:15). O segundo classificado do ano passado, Loeb, continuou a carregar no acelerador no Hunter e aproximou-se a cinco segundos do líder imaginário Peterhansel ao quilómetro 342. Quintero e Zenz terminam na P3, a 2:34 minutos de distância.

Na fase final, no entanto, o "Sr. Dakar" Peterhansel fez-se notar. Na sua 35ª partida no Rali Dakar, celebrou a sua primeira vitória em 2024 e o seu segundo triunfo de etapa num Audi na segunda etapa, com 29 segundos de vantagem sobre Loeb e 3:11 minutos sobre os estreantes em tração às quatro rodas Seth Quintero/Dennis Zenz (EUA/D) numa Toyota Hilux. Com este resultado, Peterhansel passou do 26º lugar da geral no dia anterior para o nono lugar (+13:16).

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 2ª de 12 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo/Dif. 1 Peterhansel/Boulanger (F), Audi 3:54:40 2 Loeb/Lurquin (FB), Hunter + 0,29 3 Quintero/Zenz (USA/D), Toyota + 3:11 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 6:28 5 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 7:11 6 Chicherit/Winqocq (F), Toyota + 9:00 7 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 15:56 8 Sainz/Cruz (E), Audi + 17:15 9 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 17:51 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 19:11