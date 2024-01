Dakar : Timo Gottschalk, très proche du sommet

Le retour partiel d'Al Henakiyah à Ad-Dawadimi avec beaucoup de vitesse, des premières traversées de dunes, des canyons et beaucoup de bifurcations délicates - Défi relevé, défi maîtrisé : Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk ont mis un grand point d'exclamation lors de la deuxième journée du Rallye Dakar et se sont emparés de la deuxième place du classement général. Partis de la huitième place, ils ont gagné du terrain non seulement sur le papier, mais aussi et surtout sur la piste. Le duo saoudo-arabo-brandebourgeois a devancé très tôt cinq concurrents, réalisant le cinquième meilleur temps de la journée et reprenant par la même occasion plus de dix minutes aux nouveaux leaders Carlos Sainz/Lucas Cruz (E/E, Audi). Al-Rajhi/Gottschalk se sont ainsi mis en position de force pour le troisième jour. Ils n'ont qu'une minute et 51 secondes de retard au classement général et partiront lundi en cinquième position sur le tronçon entre Ad-Dawadimi et Al Salmiyah - une sorte de "sweet spot" en rallye marathon. La victoire du jour est revenue à Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (F/F, Audi).

La deuxième étape du Rallye Dakar 2024 menait d'Al Henakiyah à Ad-Dawadimi. Cette spéciale rapide de 462 kilomètres contre la montre, dont 49 neutralisés dans des zones de transfert sur asphalte, a mis à l'épreuve les pilotes comme les copilotes. Pour la première fois dans l'édition 2024 du Dakar, des dunes étaient au programme, 35 kilomètres de nature plutôt facile grâce à des montées sans difficulté sur du sable ferme. Des canyons et un enchevêtrement de pistes de sable avec de nombreux changements de direction dans les wadis complétaient le programme.

Yazeed Al-Rajhi : "Une belle spéciale, en partie très technique et lente, en partie vraiment rapide. Nous sommes passés sans encombre, nous avons pu dépasser quelques concurrents et nous n'avons pas eu de crevaison. Cette deuxième journée s'est vraiment bien passée".

Timo Gottschalk : "L'étape est dans la boîte ! Nous avons beaucoup profité de notre bonne position de départ, Yazeed a très bien roulé. Un bon rythme, mais il n'en a jamais trop fait. La navigation était parfois difficile et nous avons dû nous orienter ici et là. Une belle épreuve, tantôt rapide, tantôt technique. Une bonne journée pour nous" !

Et puis il y avait encore :

... un fer chaud. Le turbo du Toyota Hilux DKR, tel que le pilotent Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk au Rallye Dakar 2024, fonctionne à une température moyenne de 1000 degrés Celsius. Rien d'étonnant à cela : les vitesses de rotation dans ce composant sont finalement de 175.000 tours.

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 2e des 12 épreuves spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Peterhansel/Boulanger (F), Audi 3:54:40 2 Loeb/Lurquin (FB), Hunter + 0,29 3 Quintero/Zenz (USA/D), Toyota + 3:11 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 6:28 5 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 7:11 6 Chicherit/Winqocq (F), Toyota + 9:00 7 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 15:56 8 Sainz/Cruz (E), Audi + 17:15 9 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 17:51 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 19:11