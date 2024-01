Dakar: Timo Gottschalk, molto vicino alla vetta

Ritorno parziale da Al Henakiyah a Ad-Dawadimi con molta velocità, primi attraversamenti di dune, canyon e molti incroci difficili - sfida accettata, sfida vinta: Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk hanno fatto una grande affermazione nella seconda giornata del Rally Dakar e hanno conquistato il secondo posto nella classifica generale. Partendo dall'ottavo posto, hanno recuperato terreno non solo sulla carta, ma soprattutto in pista. Il duo saudita-arabo-brandemburghese ha preceduto cinque rivali fin dall'inizio, facendo registrare il quinto miglior tempo della giornata e togliendo, pezzo dopo pezzo, oltre dieci minuti ai nuovi leader Carlos Sainz/Lucas Cruz (E/E, Audi). Di conseguenza, Al-Rajhi/Gottschalk hanno conquistato la posizione di partenza migliore per il terzo giorno. Con solo un minuto e 51 secondi di ritardo nella classifica generale, inizieranno la tappa di lunedì da Ad-Dawadimi ad Al Salmiyah in quinta posizione - una sorta di "sweet spot" nel rally di fondo. La vittoria di giornata è andata a Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (F/F, Audi).

La seconda tappa del Rally Dakar 2024 si è svolta da Al Henakiyah a Ad-Dawadimi. La veloce prova speciale con 462 chilometri contro il tempo, 49 dei quali neutralizzati in zone di trasferimento su asfalto, ha rappresentato una sfida per piloti e copiloti. Per la prima volta nell'edizione 2024 della Dakar, erano in programma le dune, 35 chilometri di natura piuttosto facile grazie a salite non complicate su sabbia compatta. Canyon e un'accozzaglia di piste sabbiose con molti cambi di direzione negli uadi hanno completato il programma.

Yazeed Al-Rajhi: "Una bella tappa, a volte molto tecnica e lenta, a volte molto veloce. Abbiamo affrontato bene la tappa, siamo riusciti a sorpassare alcuni concorrenti e non abbiamo subito danni agli pneumatici. Questa seconda giornata è andata molto bene".

Timo Gottschalk: "La tappa è in tasca! Abbiamo sfruttato molto la nostra buona posizione di partenza, Yazeed ha guidato benissimo. Ha avuto un buon ritmo, ma non ha mai esagerato. La navigazione è stata a volte difficile e abbiamo dovuto orientarci qua e là. Una bella tappa, a tratti veloce, a tratti tecnica. Una buona giornata per noi!".

E poi c'era :

... una patata bollente. Il turbo del Toyota Hilux DKR, guidato da Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk nel Rally Dakar 2024, funziona a una media di 1.000 gradi Celsius. Non c'è da stupirsi: dopo tutto, il regime del motore in questo componente è di 175.000 giri.

46° Rally Dakar 2024 Risultato della 2a tappa su 12 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Peterhansel/Boulanger (F), Audi 3:54:40 2 Loeb/Lurquin (FB), Hunter + 0,29 3 Quintero/Zenz (USA/D), Toyota + 3:11 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 6:28 5 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 7:11 6 Chicherit/Winqocq (F), Toyota + 9:00 7 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 15:56 8 Sainz/Cruz (E), Audi + 17:15 9 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 17:51 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 19:11