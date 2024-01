Dakar: Timo Gottschalk, muito perto do topo

Retorno parcial de Al Henakiyah para Ad-Dawadimi com muita velocidade, primeiras travessias de dunas, através de desfiladeiros e com muitas junções complicadas - desafio aceito, desafio dominado: Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk fizeram uma grande declaração no segundo dia do Rally Dakar e assumiram o segundo lugar na classificação geral. Vindos do oitavo lugar, não só ganharam terreno no papel, mas acima de tudo na pista. A dupla saudita-brandemburguesa passou à frente de cinco rivais logo no início, estabelecendo o quinto melhor tempo do dia e tirando mais de dez minutos aos novos líderes Carlos Sainz/Lucas Cruz (E/E, Audi), peça a peça. Com isso, a dupla Al-Rajhi/Gottschalk também estabeleceu a primeira posição de largada pelo terceiro dia. Com apenas um minuto e 51 segundos de atraso na classificação geral, vão iniciar a etapa de segunda-feira, de Ad-Dawadimi a Al Salmiyah, em quinto lugar - uma espécie de "ponto ideal" nos ralis de todo-o-terreno. A vitória do dia coube a Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (F/F, Audi).

A segunda etapa do Rali Dakar 2024 foi de Al Henakiyah a Ad-Dawadimi. A rápida etapa especial com 462 quilómetros contra o relógio, 49 dos quais foram neutralizados em zonas de transferência no asfalto, foi um desafio para pilotos e co-pilotos. Pela primeira vez na edição de 2024 do Dakar, as dunas estavam no programa, 35 quilómetros de natureza bastante fácil graças a subidas descomplicadas em areia firme. Desfiladeiros e uma confusão de pistas arenosas com muitas mudanças de direção em wadis completaram o programa.

Yazeed Al-Rajhi: "Uma etapa agradável, por vezes muito técnica e lenta, outras vezes muito rápida. Passámos bem, conseguimos ultrapassar alguns concorrentes e não tivemos danos nos pneus. Este segundo dia correu muito bem".

Timo Gottschalk: "A etapa está no papo! Tirámos muito partido da nossa boa posição de partida, o Yazeed conduziu muito bem. Bom ritmo, mas nunca exagerou. A navegação foi por vezes difícil e tivemos de nos orientar aqui e ali. Uma etapa agradável, por vezes rápida, por vezes técnica. Um bom dia para nós!"

E depois houve :

... uma batata quente. O turbo da Toyota Hilux DKR, conduzida por Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk no Rali Dakar 2024, funciona a uma média de 1.000 graus Celsius. Não é de admirar: afinal, a velocidade do motor neste componente é de 175.000 rotações.

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 2ª de 12 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo/Dif. 1 Peterhansel/Boulanger (F), Audi 3:54:40 2 Loeb/Lurquin (FB), Hunter + 0,29 3 Quintero/Zenz (USA/D), Toyota + 3:11 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 6:28 5 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 7:11 6 Chicherit/Winqocq (F), Toyota + 9:00 7 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 15:56 8 Sainz/Cruz (E), Audi + 17:15 9 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 17:51 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 19:11