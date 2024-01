Peterhansel: "Aún puedo ganar a Vatanen"

Stéphane Peterhansel: "Ayer fue un desastre absoluto. Hoy hemos hecho un tiempo decente y nos hemos divertido en la cabina, con bonitos tramos y dunas por la mañana. Hoy no ha habido despistes ni errores de navegación, así que ha sido una buena etapa. Ayer fue una sorpresa porque no supe cómo conducir correctamente sobre el pedregal. Era una etapa especial y todo salió mal.... Pero como dijo Pierre Lartigue hace mucho tiempo, el Dakar sigue siendo largo. No llevaba la cuenta de mis victorias de etapa, sabía que estaba a la altura de Vatanen, ¡pero no sabía si ya le había ganado! También hay que recordar que él había ganado tantas etapas como yo, pero en una distancia más corta. Es una leyenda. Cuando corría el Dakar, solía ganar las etapas y la general cuando no era tan importante... Pero eso significa que todavía tengo posibilidades de ganarle".

Loeb: "Espero ver a Stéphane Peterhansel al frente"

Tras el infortunio con los neumáticos del primer día, el subcampeón del año pasado, Sébastien Loeb, ha abierto la ofensiva para lograr su primer triunfo en la clásica a campo traviesa en la segunda decisión del 46º Rally Dakar.

A sólo medio minuto del ganador del día, Stéphane Peterhansel (Audi), Loeb en el Prodrive Hunter, P19 el sábado, ascendió al tercer puesto, a poco menos de cuatro minutos del líder Carlos Sainz (Audi).

Sébastien Loeb: "Hoy ha sido una buena etapa. A diferencia de ayer, nos ha servido para mantener el coche y los neumáticos de una pieza. La conducción en esta etapa ha sido al principio y en medio con un poco de todo: dunas, roderas, tramos fuera de pista, navegación difícil con trampas ocultas... un poco de todo. Cometimos algunos errores de navegación, pero pronto volvimos a encontrar el camino. Espero ver a Stéphane Peterhansel delante para que pueda abrir pista mañana".

46º Rally Dakar 2024 Resultado en la 2ª de las 12 etapas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo/Diff. 1 Peterhansel/Boulanger (F), Audi 3:54:40 2 Loeb/Lurquin (FB), Hunter + 0,29 3 Quintero/Zenz (USA/D), Toyota + 3:11 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 6:28 5 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 7:11 6 Chicherit/Winqocq (F), Toyota + 9:00 7 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 15:56 8 Sainz/Cruz (E), Audi + 17:15 9 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 17:51 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 19:11