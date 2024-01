Peterhansel : "Je peux encore battre Vatanen".

Stéphane Peterhansel : "Hier, c'était une catastrophe totale. Aujourd'hui, nous avons fait un temps correct et nous nous sommes amusés dans le cockpit, avec de beaux parcours et des dunes le matin. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'égarement, d'erreur de navigation, donc c'était une bonne spéciale. Hier, ça a été un choc parce que je n'arrivais pas à comprendre comment bien rouler sur les cailloux. C'était une phase particulière et tout est allé de travers... mais comme Pierre Lartigue l'a dit il y a longtemps, le Dakar est toujours long. Je n'ai pas vraiment retenu le décompte de mes victoires journalières, je savais que j'étais un point de comparaison avec Vatanen, mais je n'avais aucune idée si je l'avais déjà dépassé ! Il faut aussi se rappeler qu'il avait gagné autant d'épreuves que moi, mais à des intervalles plus courts. C'est une légende. Quand il faisait le Dakar, il gagnait les spéciales et le classement général plus tôt, quand ce n'était pas encore important... mais cela signifie que j'ai toujours un coup à jouer pour le battre".

Loeb : "J'espère voir Stéphane Peterhansel devant".

Après avoir été malchanceux avec ses pneus le premier jour, Sébastien Loeb, deuxième l'an dernier, a lancé l'offensive pour son premier triomphe dans la classique marathonienne lors de la deuxième décision du 46e Rallye Dakar.

A seulement une demi-minute du vainqueur du jour, Stéphane Peterhansel (Audi), Loeb s'est hissé à la troisième place au volant du Prodrive Hunter, encore P19 samedi, à près de quatre minutes du leader Carlos Sainz (Audi).

Sébastien Loeb : "C'était une belle spéciale aujourd'hui. Contrairement à hier, il y avait quelque chose à faire pour nous, à savoir garder notre voiture et nos pneus en un seul morceau. Les compétences de conduite étaient dans cette spéciale au début et au milieu avec un peu de tout : des dunes, des traces, des sections hors-piste, une navigation difficile avec des pièges cachés... un peu de tout. Nous avons fait quelques erreurs de navigation, mais nous nous sommes vite retrouvés sur le chemin du retour. J'espère voir Stéphane Peterhansel à l'avant pour qu'il ouvre la route demain" !

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 2e des 12 spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Peterhansel/Boulanger (F), Audi 3:54:40 2 Loeb/Lurquin (FB), Hunter + 0,29 3 Quintero/Zenz (USA/D), Toyota + 3:11 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 6:28 5 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 7:11 6 Chicherit/Winqocq (F), Toyota + 9:00 7 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 15:56 8 Sainz/Cruz (E), Audi + 17:15 9 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 17:51 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 19:11