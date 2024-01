Peterhansel: "Posso ancora battere Vatanen

Stéphane Peterhansel: "Ieri è stato un disastro assoluto. Oggi abbiamo fatto un tempo decente e ci siamo divertiti nell'abitacolo, con bei tratti e dune al mattino. Oggi non ci sono stati errori di navigazione, quindi è stata una buona tappa. Ieri è stato uno shock perché non riuscivo a capire come guidare correttamente sui ghiaioni. Era una tappa speciale e tutto è andato storto.... ma come ha detto Pierre Lartigue molto tempo fa, la Dakar è ancora lunga. Non ho tenuto il conto delle mie vittorie di tappa, sapevo di essere all'altezza di Vatanen, ma non avevo idea di averlo già battuto! Bisogna anche ricordare che aveva vinto tante tappe quante ne avevo vinte io, ma su una distanza più breve. È una leggenda. Quando correva la Dakar, vinceva le tappe e la vittoria assoluta quando non era così importante... Ma questo significa che ho ancora la possibilità di batterlo".

Loeb: "Spero di vedere Stéphane Peterhansel in testa".

Dopo la sfortuna degli pneumatici nella prima giornata, il secondo classificato dello scorso anno, Sébastien Loeb, ha aperto l'offensiva per il suo primo trionfo nel classico cross-country nella seconda decisione del 46° Rally Dakar.

A solo mezzo minuto dal vincitore di giornata Stéphane Peterhansel (Audi), Loeb con il Prodrive Hunter, P19 sabato, è salito al terzo posto, a poco meno di quattro minuti dal leader Carlos Sainz (Audi).

Sébastien Loeb: "Oggi è stata una bella tappa. A differenza di ieri, c'è stato qualcosa che ci ha permesso di mantenere la macchina e gli pneumatici integri. Le abilità di guida in questa tappa erano all'inizio e nel mezzo, con un po' di tutto: dune, solchi, tratti fuori pista, navigazione difficile con insidie nascoste... un po' di tutto. Abbiamo commesso alcuni errori di navigazione, ma abbiamo presto ritrovato la strada. Spero di vedere Stéphane Peterhansel davanti, in modo che possa aprire la strada domani!".

46° Rally Dakar 2024 Risultato della 2ª tappa su 12 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Peterhansel/Boulanger (F), Audi 3:54:40 2 Loeb/Lurquin (FB), Hunter + 0,29 3 Quintero/Zenz (USA/D), Toyota + 3:11 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 6:28 5 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 7:11 6 Chicherit/Winqocq (F), Toyota + 9:00 7 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 15:56 8 Sainz/Cruz (E), Audi + 17:15 9 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 17:51 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 19:11