Peterhansel: "Ainda posso vencer o Vatanen"

Stéphane Peterhansel superou Sébastien Loeb por 29 segundos para chegar a P2 na sua 50ª vitória na etapa do Rali Dakar (carros), mas registou 83 tempos mais rápidos (carro e moto) na sua 35ª partida no Dakar

Stéphane Peterhansel: "Ontem foi um desastre absoluto. Hoje fizemos um bom tempo e divertimo-nos no cockpit, com bons troços e dunas de manhã. Hoje não houve desvios, nem erros de navegação, por isso foi uma boa etapa. Ontem foi um choque, porque não consegui perceber como conduzir corretamente em terra batida. Era uma etapa especial e tudo correu mal.... mas, como disse Pierre Lartigue há muito tempo, o Dakar ainda é longo. Não contei as minhas vitórias na etapa, sabia que estava à altura do Vatanen, mas não fazia ideia se já o tinha vencido! Também é preciso lembrar que ele tinha ganho tantas etapas como eu, mas numa distância mais curta. Ele é uma lenda. Quando ele fazia o Dakar, costumava ganhar as etapas e a geral quando não era tão importante... Mas isso significa que ainda tenho hipóteses de o vencer".

Loeb: "Espero ver Stéphane Peterhansel na frente"

Depois do infortúnio com os pneus no primeiro dia, o segundo classificado do ano passado, Sébastien Loeb, abriu a ofensiva para o seu primeiro triunfo no clássico de todo-o-terreno na segunda decisão do 46º Rali Dakar.

A apenas meio minuto do vencedor do dia, Stéphane Peterhansel (Audi), Loeb no Prodrive Hunter, P19 no sábado, subiu ao terceiro lugar, a pouco menos de quatro minutos do líder Carlos Sainz (Audi).

Sébastien Loeb: "Hoje foi uma boa etapa. Ao contrário de ontem, havia algo para mantermos o nosso carro e os pneus inteiros. As capacidades de condução nesta etapa estavam no início e no meio, com um pouco de tudo: dunas, sulcos, secções fora de pista, navegação difícil com armadilhas escondidas... um pouco de tudo. Cometemos alguns erros de navegação, mas depressa nos reencontrámos no caminho certo. Espero ver o Stéphane Peterhansel na frente para abrir a estrada amanhã!"

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 2ª de 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo/Dif. 1 Peterhansel/Boulanger (F), Audi 3:54:40 2 Loeb/Lurquin (FB), Hunter + 0,29 3 Quintero/Zenz (USA/D), Toyota + 3:11 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 6:28 5 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 7:11 6 Chicherit/Winqocq (F), Toyota + 9:00 7 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 15:56 8 Sainz/Cruz (E), Audi + 17:15 9 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 17:51 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 19:11