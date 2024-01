Dakar/Jour 4 : l'Allemand Timo Gottschalk en tête

Gottschalk, deuxième du Championnat du monde des rallyes-raids en 2023 et vainqueur du Rallye Dakar en Amérique du Sud en 2011 avec Nasser Al-Attiyah sur le VW Touareg, a pris la tête de la course en signant la troisième meilleure performance du jour. Il y a relégué le Madrilène Carlos Sainz (Audi RS Q-etron), leader dimanche, à la place d'honneur pour 29 secondes et son partenaire Audi Mattias Ekström à la troisième place pour 8:25 minutes, devant le vainqueur du jour, le Brésilien Lucas Moraes (Toyota).

Les malchanceux du samedi ont eux aussi progressé lentement. Le quintuple vainqueur du Dakar et vainqueur de l'an dernier, Nasser Al-Attiyah, s'est hissé à la cinquième place du classement général (+ 10:49) pour sa première participation au Dakar au volant du Prodrive Hunter, devant Stéphane Peterhansel (+ 18:05), 14 fois détenteur du record, qui a égalé la veille Ari Vatanen au palmarès des victoires du jour avec 50 succès. Dennis Zenz, originaire de l'Eifel, a fait naviguer le jeune Américain Seth Quintero, âgé de 21 ans, à la onzième place du classement général (+ 27:18) lors de la première course à quatre roues motrices du Toyota Hilux.

La troisième étape du 46e Rallye Dakar menait d'Al Duwadimi à Al Salamiya sur 733 km, avec 438 km au meilleur temps. La cinquième édition en Arabie Saoudite attendait encore la première semaine avec une étape marathon, 48 heures de spéciale. La troisième spéciale chronométrée était un mélange éclectique de sections caillouteuses, d'immenses étendues de sable et de chaînes de dunes. Trouver le bon rythme était plus facile à dire qu'à faire dans ce pot-pourri de pistes rapides, plus lentes et au relief accidenté. Pour mettre du sel sur la plaie, les mécaniciens n'ont eu que deux heures pour travailler à l'arrivée de la spéciale avant que les voitures ne soient garées au bivouac marathon et au Parc Fermé.

Au début de la troisième spéciale, les pilotes Toyota ont fait une démonstration de force. Au km 135, le vainqueur d'ouverture Gauillaume de Mevius s'est placé en tête imaginaire avec son Hilux Overdrive, déjà 43 secondes devant Romain Dumas, l'ancien champion des voitures de sport et vainqueur de Pikes Peak, 1:28 minutes devant Timo Gottschalk et son chauffeur local ainsi que 1:26 minutes devant Denis Krotov. Le quintuple vainqueur du Dakar Nasser Al-Attiyah (Prodrive Hunter) était 6e à 2:29, son coéquipier Sébastien Loeb 10e (+ 4:31) et le toujours leader Carlos Sainz (Audi RS Q-etron) 13e (+ 4:39). Le vainqueur de la veille et partenaire de Sainz, Stéphane Peterhansel, s'est classé à la 17e place, à 5:25 minutes.

Dumas a pris la tête au km 240 avec 1:23 d'avance sur De Mevius, suivi de 1:29 par Lucas Moraes (Toyota Hilux) et de 3:03 par Mattias Ekström (Audi) et 3:19 par Sainz. Gottschalk a été classé P7 (+ 4:04), juste derrière Al-Attiyah.

Avec ses cinq victoires avec trois constructeurs différents, le Qatari Nasser Al-Attiyah est un professionnel du Dakar de premier ordre qui ne se laisse pas abattre par quoi que ce soit. Vers la fin de la troisième spéciale, le fils du désert a encore accéléré pour se propulser en tête imaginaire de la journée au km 352, mais avec seulement quatre secondes d'avance sur Lucas Moraes, troisième l'an dernier, mais déjà 49 secondes sur Al-Rajhi/Gottschalk, tandis que De Mevius disparaissait du top 10. Loeb a perdu près de 20 minutes à l'avant-dernier point de passage et est passé de la troisième à la neuvième place (* 24:58).

Al-Attiyah n'a pas remporté la victoire du jour. Moraes l'a emporté avec neuf secondes d'avance sur Ekström, 1h09 sur Gottschalk/Al-Rajhi et 1h33 sur Al-Attiyah.

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 3e des 12 spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota 4:14:51 2 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 0,09 3 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:09 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 1:33 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 2:01 6 Sainz/Cruz (E), Audi + 3:29 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 5:21 8 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 7:49 9 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 14:10 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 14:55