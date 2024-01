Dakar/Giorno 4: il tedesco Timo Gottschalk in testa alla gara

Gottschalk, secondo classificato nel Campionato del Mondo Rally Raid 2023 e vincitore del Rally Dakar 2011 in Sud America insieme a Nasser Al-Attiyah su una VW Touareg, ha preso il comando con la terza migliore vittoria di tappa. Ha relegato al posto d'onore il madrileno Carlos Sainz, che era in testa domenica, con l'Audi RS Q-etron, di 29 secondi, e il suo compagno di Audi Mattias Ekström, con 8:25 minuti, al terzo posto davanti al vincitore di tappa brasiliano Lucas Moraes (Toyota).

Lentamente, anche i piloti sfortunati di sabato si sono fatti strada verso i primi posti. Il cinque volte vincitore della Dakar e dell'anno scorso Nasser Al-Attiyah è salito al quinto posto assoluto (+10:49) davanti al 14 volte detentore del record Stéphane Peterhansel (+18:05), che il giorno precedente ha eguagliato Ari Vatanen nella lista delle vittorie di tappa con 50 vittorie. Dennis Zenz, della regione dell'Eifel, ha portato il 21enne statunitense Seth Quintero all'undicesimo posto assoluto (+ 27:18) con la Toyota Hilux nel viaggio inaugurale a trazione integrale.

La terza tappa del 46° Rally Dakar si è svolta da Al Duwadimi per 733 chilometri fino ad Al Salamiya, con 438 chilometri nel tempo più veloce. Laquinta edizione in Arabia Saudita prevede una tappa maratona di 48 ore nella prima settimana. La terza tappa cronometrata è stata un mix variegato di tratti sassosi, enormi aree sabbiose e dune. Trovare il giusto ritmo è stato più facile a dirsi che a farsi in questo pot-pourri di terreni veloci, lenti e accidentati. Per gettare sale sulla ferita, i meccanici hanno avuto solo due ore per lavorare al termine della prova speciale prima che i veicoli venissero parcheggiati nel bivacco e nel parco chiuso della maratona.

I piloti Toyota si sono fatti valere alla partenza della terza tappa. Al chilometro 135, il vincitore della prima tappa Gauillaume de Mevius ha preso il comando immaginario con il suo Hilux overdrive, con 43 secondi di vantaggio su Romain Dumas, ex campione di auto sportive e vincitore della Pikes Peak, 1:28 minuti su Timo Gottschalk con il suo pilota locale e 1:26 minuti su Denis Krotov. Il cinque volte vincitore della Dakar Nasser Al-Attiyah con il Prodrive Hunter ha accumulato un ritardo di 2:29 in P6, il suo compagno di squadra Sébastien Loeb in P10 (+ 4:31) e l'attuale leader Carlos Sainz con l'Audi RS Q-etron in 13a posizione (+ 4:39). Il vincitore del giorno precedente e compagno di Sainz, Stéphane Peterhansel, si trovava a 5:25 minuti di distanza, al 17° posto.

Dumas ha preso il comando al chilometro 240, con 1:23 minuti di vantaggio su De Mevius, seguito da Lucas Moraes (Toyota Hilux) con 1:29 minuti, Mattias Ekström (Audi) con 3:03 minuti e Sainz con 3:19 minuti. Gottschalk ha concluso in P7 (+ 4:04), direttamente dietro ad Al-Attiyah.

Con le sue cinque vittorie con tre costruttori diversi, il qatariota Nasser Al-Attiyah è un professionista della Dakar di prima classe che non si lascia abbattere da nulla. Verso la fine della terza tappa, il figlio del deserto ha davvero migliorato il suo gioco e si è catapultato al primo posto immaginario della giornata al chilometro 352, con soli quattro secondi di vantaggio sul terzo classificato dello scorso anno, Lucas Moraes, ma con già 49 secondi di vantaggio su Al-Rajhi/Gottschalk, mentre De Mevius è sparito dalla top 10. Loeb ha perso quasi 20 minuti al penultimo waypoint ed è sceso dal terzo al nono posto (*24:58).

Non è bastato ad Al-Attiyah per vincere la giornata. L'ha spuntata Moraes, con nove secondi di vantaggio su Ekström, 1:09 minuti su Gottschalk/Al-Rajhi e 1:33 minuti su Al-Attiyah.

46° Rally Dakar 2024 Risultato della 3ª tappa su 12 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota 4:14:51 2 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 0,09 3 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:09 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Cacciatore + 1:33 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 2:01 6 Sainz/Cruz (E), Audi + 3:29 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 5:21 8 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 7:49 9 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 14:10 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 14:55