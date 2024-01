Dakar/Dia 4: O alemão Timo Gottschalk na liderança

Gottschalk, vice-campeão do Campeonato Mundial de Rally Raid 2023 e vencedor do Rally Dakar 2011 na América do Sul juntamente com Nasser Al-Attiyah num VW Touareg, assumiu a liderança com a terceira melhor vitória na etapa. Aí relegou o madrileno Carlos Sainz, que liderava no domingo, no Audi RS Q-etron por 29 segundos para o lugar de honra e o seu parceiro de Audi Mattias Ekström por 8:25 minutos para o terceiro lugar, à frente do vencedor da etapa brasileira Lucas Moraes (Toyota).

Lentamente, os pilotos azarados de sábado também rastejaram até à frente. O pentacampeão do Dakar e vencedor do ano passado, Nasser Al-Attiyah, subiu para o quinto lugar da geral (+10:49), à frente do recordista de 14 etapas, Stéphane Peterhansel (+18:05), que igualou Ari Vatanen na lista de vitórias em etapas, com 50 vitórias no dia anterior. Dennis Zenz, da região de Eifel, conduziu o jovem norte-americano Seth Quintero, de 21 anos, até ao décimo primeiro lugar da geral (+27:18) no Toyota Hilux na viagem inaugural de tração às quatro rodas.

A terceira etapa do 46º Rali Dakar partiu de Al Duwadimi ao longo de 733 quilómetros até Al Salamiya com 438 quilómetros no tempo mais rápido. A quinta edição na Arábia Saudita contará com uma etapa maratona de 48 horas na primeira semana. A terceira etapa cronometrada foi uma mistura variada de secções pedregosas, grandes áreas arenosas e cordilheiras de dunas. Encontrar o ritmo certo foi mais fácil do que nunca nesta mistura de terrenos rápidos, lentos e acidentados. Para piorar a situação, os mecânicos só tiveram duas horas para trabalhar no final da etapa especial antes de os veículos serem estacionados no bivouac e parc fermé da maratona.

Os pilotos da Toyota tiveram um bom desempenho no início da terceira etapa. Ao quilómetro 135, o vencedor da etapa inaugural, Gauillaume de Mevius, assumiu a liderança imaginária com a sua Hilux com overdrive, 43 segundos à frente de Romain Dumas, o antigo campeão de carros desportivos e vencedor de Pikes Peak, 1:28 minutos à frente de Timo Gottschalk com o seu piloto local e 1:26 minutos à frente de Denis Krotov. O pentacampeão do Dakar, Nasser Al-Attiyah, com o Prodrive Hunter, ficou a 2m29s em P6, o seu companheiro de equipa Sébastien Loeb em P10 (+4m31s) e o atual líder Carlos Sainz, com o Audi RS Q-etron, na 13ª posição (+4m39s). O vencedor da véspera e parceiro de Sainz, Stéphane Peterhansel, ficou a 5:25 minutos de distância, na 17ª posição.

Dumas assumiu a liderança ao quilómetro 240, com 1:23 minutos de vantagem sobre De Mevius, seguido por Lucas Moraes (Toyota Hilux) a 1:29 minutos, Mattias Ekström (Audi) a 3:03 minutos e Sainz a 3:19 minutos. Gottschalk terminou na P7 (+ 4:04), diretamente atrás de Al-Attiyah.

Com as suas cinco vitórias com três construtores diferentes, o Qatar Nasser Al-Attiyah é um profissional de primeira classe do Dakar que não se deixa abater por nada. No final da terceira etapa, o filho do deserto melhorou muito o seu jogo e catapultou-se para o primeiro lugar imaginário do dia ao quilómetro 352, com apenas quatro segundos de vantagem sobre o terceiro classificado do ano passado, Lucas Moraes, mas já com 49 segundos de vantagem sobre Al-Rajhi/Gottschalk, enquanto De Mevius desapareceu do top 10. Loeb perdeu quase 20 minutos no penúltimo ponto de passagem e caiu do terceiro para o nono lugar (*24:58).

Não foi suficiente para Al-Attiyah ganhar o dia. Moraes levou a melhor, com nove segundos de vantagem sobre Ekström, 1:09 minutos sobre Gottschalk/Al-Rajhi e 1:33 minutos sobre Al-Attiyah.

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 3ª de 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo/Dif. 1 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota 4:14:51 2 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 0,09 3 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:09 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 1:33 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 2:01 6 Sainz/Cruz (E), Audi + 3:29 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 5:21 8 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 7:49 9 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 14:10 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 14:55