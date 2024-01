Timo Gottschalk prend les commandes du Dakar

La route vers Ad-Dawadimi se déroule principalement sur du gravier et de l'argile, dont un dixième dans les dunes. Les supporters scandent volontiers, lorsque leur propre équipe a pris l'avantage à la surprise générale : "Siffle ! - en sachant pertinemment que le meilleur et le plus excitant est encore à venir. Nous aussi, nous célébrons ce moment lorsque nous écrivons : Yazeed Al-Rajhi et Timo Gottschalk sont en tête du Rallye Dakar après trois jours de compétition.

Lors de la troisième étape, les actuels vice-champions du monde du Championnat du monde des rallyes marathons de la FIA (W2RC) ont à nouveau réalisé une performance de pointe en termes de conduite et de navigation, terminant la journée à la troisième position, ce qui leur a permis de déloger Carlos Sainz/Lucas Cruz (E/E, Audi) de la tête du classement général. Leur avance n'est toutefois que de 29 secondes après un quart de la distance parcourue - un clin d'œil dans le monde du rallye marathon. La victoire du jour est revenue à Lucas Moraes/Armand Monleon (BRA/ESP), qui sont devenus le duo d'usine de l'équipe Toyota avant le Rallye Dakar 2024.

Sur le chemin d'Ad-Dawadimi à Al Salmiyah, toutes les compétences de conduite et de navigation étaient à nouveau requises. Des sentiers caillouteux dans des wadis avec de nombreux ravinements, des pistes de sable rapides et moins rapides, des dunes molles et moins molles ainsi que des hors-pistes et des canyons avec une navigation difficile attendaient les participants. Les 437 kilomètres de spéciales, dont 19 kilomètres neutralisés, offraient donc une grande variation de défis.

Yazeed Al-Rajhi : "Avoir pris la tête du Rallye Dakar - par nos propres moyens - nous rend fiers. Mais nous ne devons pas oublier : Nous n'avons parcouru qu'un quart de la distance et rien n'est encore acquis. Nous attendons donc avec impatience les prochains jours de rallye".

Timo Gottschalk : "C'était à nouveau une étape difficile aujourd'hui, mais nous l'avons bien maîtrisée. Dans la première partie, nous avons eu une crevaison insidieuse, mais nous avons pu nous sauver jusqu'à la neutralisation, puis une crevaison dans la deuxième partie - c'était donc à nouveau à la limite du point de vue des pneus. Les mécaniciens ont un gros travail à faire aujourd'hui : à cause des nombreux buissons, certaines parties de la carrosserie ont l'air un peu sauvages. Mais les gars s'en sortent, même si deux heures doivent suffire aujourd'hui".

Et il y avait aussi...

... un flot de données. Celle-ci, les ingénieurs d'Overdrive Racing la maîtrisent jour après jour. Après la deuxième étape du Rallye Dakar 2024, ils ont extrait environ 500 mégaoctets de données des mémoires du Toyota Hilux DKR - en texte pur, c'est à peu près l'équivalent de 125 000 pages de papier A4 densément écrites.

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 3e des 12 spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota 4:14:51 2 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 0,09 3 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:09 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 1:33 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 2:01 6 Sainz/Cruz (E), Audi + 3:29 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 5:21 8 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 7:49 9 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 14:10 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 14:55