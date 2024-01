Timo Gottschalk assume il comando della Dakar

Il percorso verso Ad-Dawadimi si svolge principalmente su ghiaia e terra battuta, con circa un decimo nelle dune. I tifosi amano cantare quando la loro squadra ha preso un vantaggio sorprendente: "Blow the whistle!". - nella piena consapevolezza che la parte migliore e più emozionante deve ancora arrivare. Anche noi celebriamo il momento in cui scriviamo: Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk sono in testa al Rally Dakar dopo tre giorni di gara.

Nella terza tappa, gli attuali secondi classificati del Campionato del Mondo Cross Country Rally FIA (W2RC) hanno ancora una volta fornito una prestazione di guida e di navigazione di altissimo livello, concludendo la giornata in una preziosa terza posizione tattica e relegando così Carlos Sainz/Lucas Cruz (E/E, Audi) dal primo posto della classifica generale. Tuttavia, il loro vantaggio dopo circa un quarto della distanza percorsa era di soli 29 secondi, un battito di ciglia nel mondo dei rally cross-country. La vittoria di giornata è andata a Lucas Moraes/Armand Monleon (BRA/ESP), che sono diventati la coppia ufficiale del team Toyota in vista del Rally Dakar 2024.

Sul percorso da Ad-Dawadimi ad Al Salmiyah, tutte le abilità di guida e di navigazione sono state ancora una volta richieste. Sentieri sassosi in wadi con molti lavatoi, piste sabbiose veloci e meno veloci, dune morbide e meno morbide, nonché fuoripista e canyon con una navigazione difficile attendevano i partecipanti. I 437 chilometri di prove speciali, di cui 19 neutralizzati, hanno quindi offerto un'ampia varietà di sfide.

Yazeed Al-Rajhi: "Aver conquistato la testa del Rally Dakar - con le nostre forze - ci rende orgogliosi. Ma non dobbiamo dimenticare: Abbiamo percorso solo un quarto della distanza e non abbiamo ancora ottenuto nulla. A questo proposito, non vediamo l'ora di affrontare i prossimi giorni di rally".

Timo Gottschalk: "Oggi è stata un'altra tappa molto dura, ma l'abbiamo affrontata bene. Abbiamo avuto una foratura lenta nella prima parte, ma siamo riusciti a salvarci fino alla neutralizzazione, e un'altra foratura nella seconda parte - quindi era di nuovo al limite in termini di pneumatici. I meccanici hanno un grande lavoro da fare oggi: alcune parti della carrozzeria sembrano un po' selvagge a causa di tutti i cespugli. Ma i ragazzi si stanno dando da fare, anche se oggi due ore devono essere sufficienti".

E poi...

... una valanga di dati. Gli ingegneri dell'Overdrive Racing li analizzano giorno dopo giorno. Dopo la seconda tappa del Rally Dakar 2024, hanno letto circa 500 megabyte di dati dalla memoria del Toyota Hilux DKR, paragonabili a 125.000 pagine di carta A4 scritte in chiaro.

46° Rally Dakar 2024 Risultato della 3a delle 12 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/diff. 1 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota 4:14:51 2 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 0,09 3 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:09 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Cacciatore + 1:33 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 2:01 6 Sainz/Cruz (E), Audi + 3:29 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 5:21 8 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 7:49 9 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 14:10 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 14:55