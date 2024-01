Timo Gottschalk assume o comando do Dakar

Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk tiveram mais um bom desempenho no terceiro dia do Dakar, a liderança na classificação geral é estreita, o grupo da frente mantém-se próximo, a posição de partida torna-se um elemento tático.

O percurso até Ad-Dawadimi é essencialmente disputado em terra batida e barro, com cerca de um décimo nas dunas. Os adeptos gostam de cantar quando a sua equipa assume uma vantagem surpreendente: "Apita!" - com a certeza de que a melhor e mais emocionante parte ainda está para vir. Também celebramos o momento em que escrevemos: Yazeed Al-Rajhi e Timo Gottschalk estão a liderar o Rali Dakar após três dias de competição.

Na terceira etapa, os actuais vice-campeões do Campeonato do Mundo de Ralis Todo-o-Terreno da FIA (W2RC) voltaram a apresentar um desempenho de condução e navegação de topo, terminando o dia numa valiosa terceira posição tática e relegando, assim, Carlos Sainz/Lucas Cruz (E/E, Audi) do primeiro lugar da classificação geral. No entanto, a sua vantagem após cerca de um quarto da distância percorrida era de apenas 29 segundos - um piscar de olhos no mundo dos ralis de todo-o-terreno. A vitória do dia foi para Lucas Moraes/Armand Monleon (BRA/ESP), que se tornaram a dupla de trabalho da equipa Toyota antes do Rali Dakar 2024.

No percurso de Ad-Dawadimi a Al Salmiyah, todas as capacidades de condução e de navegação foram mais uma vez solicitadas. Caminhos pedregosos em wadis com muitos buracos, pistas arenosas rápidas e menos rápidas, dunas macias e menos macias, bem como fora de pista e desfiladeiros com navegação difícil aguardavam os participantes. Os 437 quilómetros de etapas especiais, dos quais 19 quilómetros foram neutralizados, ofereceram, portanto, uma grande variedade de desafios.

Yazeed Al-Rajhi: "Assumir a liderança do Rali Dakar - com os nossos próprios meios - deixa-nos orgulhosos. Mas não nos podemos esquecer: Só percorremos um quarto da distância e ainda não alcançámos nada. Neste sentido, estamos realmente ansiosos pelos próximos dias de rali."

Timo Gottschalk: "Hoje foi mais uma etapa muito difícil - mas dominámo-la bem. Tivemos um furo lento na primeira parte, mas conseguimos salvar-nos até à neutralização, e outro furo na segunda parte - por isso, foi novamente no limite em termos de pneus. Os mecânicos têm um grande trabalho pela frente hoje: algumas partes da carroçaria parecem um pouco selvagens por causa de todos os arbustos. Mas os rapazes estão a trabalhar, mesmo que hoje duas horas tenham de ser suficientes."

E depois houve...

... uma enxurrada de dados. Os engenheiros da Overdrive Racing dominam-nos dia após dia. Após a segunda etapa do Rali Dakar 2024, eles leram cerca de 500 megabytes de dados da memória da Toyota Hilux DKR - aproximadamente comparável a 125.000 páginas de papel A4 densamente escrito em texto simples.

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 3ª de 12 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo/dif. 1 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota 4:14:51 2 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 0,09 3 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:09 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 1:33 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 2:01 6 Sainz/Cruz (E), Audi + 3:29 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 5:21 8 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 7:49 9 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 14:10 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 14:55