Yazeed Al-Rajhi : "Je suis vraiment fier de nous".

Yazeed Al-Rajhi : "Avoir pris la tête du Rallye Dakar - par nos propres moyens - nous rend fiers. Mais nous ne devons pas oublier : Nous n'avons parcouru qu'un quart de la distance et rien n'est encore acquis. Nous attendons donc avec impatience les prochains jours de rallye".

Lucas Moraes : "C'était une journée parfaite".

En remportant sa première étape du Rallye Dakar après son podium de l'année dernière, le Brésilien Lucas Moraes a inscrit son pays dans les livres d'histoire du Dakar.

Jamais auparavant un Brésilien n'avait remporté une étape dans la catégorie automobile. Le pilote officiel du Toyota Gazoo Racing occupe la quatrième place du classement général, à moins d'une minute du podium.

"C'était une étape incroyable, mais je dois laisser cela à Armand, car la navigation était très difficile et il était sur la bonne voie à tous les points de vue. Nous avions un bon rythme et nous n'avons pas eu de crevaison. Nous nous sommes même arrêtés pour aider Seth - nous lui avons donné notre roue de secours pour qu'il puisse lui aussi terminer. C'était une journée parfaite".

Sébastien Loeb : "C'est difficile à comprendre".

Deuxième l'an dernier, Sébastien Loeb et Fabian Lurquin ont subi trois crevaisons et ont donc dû réparer leur pneu, perdant ainsi 23 minutes sur le vainqueur de l'étape. Au classement général, l'équipage Prodrive occupe la neuvième place, à près de 25 minutes du leader.

"C'était une journée compliquée avec trois crevaisons, donc nous avons dû réparer après la troisième. Nous avons perdu beaucoup de temps à réparer et à regonfler le pneu. Ensuite, nous avons dû nous arrêter tous les vingt kilomètres parce que nous avions perdu de l'air, ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps. C'était un peu de la malchance, parce que les trous étaient tous sur la bande de roulement du pneu, donc ce n'était pas comme si nous avions heurté les pierres très fort. Parfois, on a des dommages aux pneus quand on roule lentement, parfois on roule vite et on n'a pas de dommages aux pneus. C'est difficile de comprendre comment on peut vraiment faire ça, et tout le monde se bat avec ça. C'est comme ça".