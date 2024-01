Yazeed Al-Rajhi: "Sono molto orgoglioso di noi".

Yazeed Al-Rajhi: "Aver conquistato la testa della classifica del Rally Dakar, con le nostre forze, ci rende orgogliosi. Ma non dobbiamo dimenticare: Abbiamo percorso solo un quarto della distanza e non abbiamo ancora ottenuto nulla. A questo proposito, non vediamo l'ora di affrontare i prossimi giorni di rally".

Lucas Moraes: "È stata una giornata perfetta".

Con la sua prima vittoria di tappa al Rally Dakar dopo il podio dello scorso anno, il brasiliano Lucas Moraes ha scritto il suo Paese nei libri di storia della Dakar.

Mai prima d'ora un brasiliano aveva vinto una tappa nella categoria auto. Il pilota ufficiale di Toyota Gazoo Racing è al quarto posto in classifica generale, a meno di un minuto dal podio.

"È stata una tappa incredibile, ma devo dare la parola ad Armand perché la navigazione era molto difficile e lui era sulla strada giusta sotto tutti gli aspetti. Avevamo un buon ritmo e non abbiamo avuto forature. Ci siamo anche fermati per aiutare Seth, dandogli la nostra ruota di scorta in modo che potesse finire anche lui. È stata una giornata perfetta".

Sébastien Loeb: "È difficile da capire".

I secondi classificati dello scorso anno, Sébastien Loeb e Fabian Lurquin, hanno subito tre forature e quindi hanno dovuto riparare i loro pneumatici, perdendo 23 minuti rispetto al vincitore della tappa. Nella classifica generale, l'equipaggio Prodrive si trova al nono posto, a quasi 25 minuti dal leader.

"È stata una giornata complicata con tre forature, quindi abbiamo dovuto riparare dopo la terza. Abbiamo perso molto tempo per riparare e gonfiare nuovamente lo pneumatico. Poi ci siamo dovuti fermare ogni venti chilometri perché perdevamo aria, quindi abbiamo perso molto tempo. È stato un po' sfortunato perché le forature erano tutte sul battistrada del pneumatico, quindi non è che abbiamo colpito le pietre molto forte. A volte si fora quando si va piano, a volte si va veloci e non si fora. È difficile capire come possiamo gestirlo e tutti hanno problemi. È così che vanno le cose".