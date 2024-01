Yazeed Al-Rajhi: "Estou muito orgulhoso de nós"

O piloto local Yazeed Al-Rajhi e o seu copiloto alemão Timo Gottschalk assumiram a liderança da terceira etapa do 46º Rali Dakar no seu país natal.

Yazeed Al-Rajhi: "O facto de termos assumido a liderança do Rali Dakar - com os nossos próprios meios - deixa-nos orgulhosos. Mas não nos podemos esquecer: Só percorremos um quarto da distância e ainda não alcançámos nada. Neste sentido, estamos realmente ansiosos pelos próximos dias de rali."

Lucas Moraes: "Foi um dia perfeito"

Com a sua primeira vitória numa etapa do Rali Dakar, depois de ter subido ao pódio no ano passado, o brasileiro Lucas Moraes inscreveu o seu país nos livros de história do Dakar.

Nunca antes um brasileiro havia vencido uma etapa na categoria carros. O piloto oficial da Toyota Gazoo Racing está em quarto lugar na geral, a menos de um minuto do pódio.

"Foi uma etapa incrível, mas tenho que dar a mão à palmatória ao Armand porque a navegação era muito difícil e ele estava no caminho certo em todos os aspectos. Tivemos um bom ritmo e não tivemos furos. Até parámos para ajudar o Seth - demos-lhe a nossa roda sobresselente para que ele também pudesse terminar. Foi um dia perfeito".

Sébastien Loeb: "É difícil de entender"

Os segundos classificados do ano passado, Sébastien Loeb e Fabian Lurquin, sofreram três furos e tiveram de reparar os pneus, perdendo 23 minutos para o vencedor da etapa. Na classificação geral, a equipa Prodrive está em nono lugar, a quase 25 minutos do líder.

"Foi um dia complicado, com três furos, pelo que tivemos de reparar depois do terceiro. Perdemos muito tempo a reparar e a encher o pneu. Depois tivemos de parar de vinte em vinte quilómetros porque perdemos ar, por isso perdemos muito tempo. Foi um pouco azarado porque os furos foram todos no piso do pneu, por isso não foi como se tivéssemos batido nas pedras com muita força. Por vezes temos furos quando vamos devagar, outras vezes vamos depressa e não temos furos. É difícil perceber como é que conseguimos gerir isso e toda a gente se debate com isso. É assim que as coisas são".