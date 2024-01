Dakar/Etapa 3: Zala entra en el top 10

En la tercera etapa de Al Duwadimi a Al Salamiyah, Vaidotas Zala y Paulo Fiuza en el Mini JCW Rally Plus se metieron entre los 10 primeros, asegurando el décimo puesto en la etapa de 438 kilómetros y haciéndose también con esta posición en la clasificación general. Krzysztof Holowczyc y Lukasz Kurzeja terminaron 25º en otro Mini JCW Rally Plus. Los tres side-by-side X-raid 1000R Turbo siguen actualmente en competición. Por desgracia, Pau Navarro y Gonçalo Reis han tenido que poner fin al Dakar antes de tiempo. Navarro se lesionó la muñeca en el vuelco de ayer y tuvo que retirarse de la carrera.



El lunes, los pilotos completaron una etapa maratón "light". Después de la prueba, el equipo puede trabajar en los coches de carrera durante dos horas. A continuación, se aparcan en el parc fermé de Al Salamiyah y no se pueden volver a tocar hasta mañana por la mañana, antes de la salida. Mientras que los equipos tienen que seguir hasta Al Hofuf, las tripulaciones se quedan en Al Salamiyah y pasan la noche en tiendas de campaña proporcionadas por la organización.



Esta vez, el manejo cuidadoso del vehículo estuvo a la orden del día. Al fin y al cabo, los mecánicos no tienen mucho tiempo para revisar los vehículos y prepararlos para la cuarta etapa de mañana. Así pues, tras pinchar un neumático al principio de la etapa, Zala no corrió más riesgos. A pesar de ello, ha conseguido el décimo puesto.



Fue un día difícil para Holowczyc y Kurzeja después de su mala suerte de ayer. Un motorista se estrelló justo delante de ellos. Durante la maniobra evasiva, golpeó una gran piedra y dañó gravemente el vehículo. Aunque los mecánicos pudieron reparar el Mini JCW Rally Plus, el dúo polaco recibió una penalización de 23 horas y 30 minutos. Partiendo desde la 29ª posición de la parrilla, pudo recuperar algunas posiciones y terminó 25º.



El martes, las tripulaciones se dirigirán a Al Hofuf, donde les esperarán los equipos de despliegue. Pero antes tendrán que completar 299 kilómetros contrarreloj y 332 km de enlace. La etapa se compone principalmente de tramos de grava, con una breve excursión a las dunas al final.



Vaidotas Zala: "Ha sido otra etapa larga y difícil, con muchas piedras. Por desgracia, hemos sufrido un pinchazo a los 30 kilómetros. Eso ha mermado un poco nuestra confianza y nos hemos vuelto más prudentes. Por otro lado, hemos superado bien la etapa y hemos llevado el MINI a la meta en buenas condiciones. También nos hemos metido entre los 10 primeros de la clasificación general. Pero aún nos quedan muchos kilómetros por delante".



46º Rally Dakar 2024



Resultado en la 3ª de las 12 etapas

Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo/Difer. 1 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota 4:14:51 2 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 0,09 3 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:09 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 1:33 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 2:01 6 Sainz/Cruz (E), Audi + 3:29 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 5:21 8 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 7:49 9 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 14:10 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 14:55