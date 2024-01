Dakar/étape 3 : Zala entre dans le top 10

Lors de la troisième étape entre Al Duwadimi et Al Salamiyah, Vaidotas Zala et Paulo Fiuza ont réussi à se hisser dans le top 10 au volant de leur Mini JCW Rally Plus. Sur cette spéciale de 438 kilomètres, ils ont décroché la dixième place, qu'ils ont également reprise au classement général. Krzysztof Holowczyc et Lukasz Kurzeja ont pris la 25e place sur une autre Mini JCW Rally Plus. Les trois X-raid 1000R Turbo Side-by-Sides sont actuellement toujours en course dans l'épreuve. Pau Navarro et Goncalo Reis ont malheureusement dû mettre fin prématurément au Dakar. Navarro s'est blessé au poignet lors du tonneau d'hier et a dû retirer sa participation.



Lundi, les pilotes ont effectué une étape marathon "light". Après cette épreuve, l'équipe est autorisée à travailler deux heures sur les voitures de course. Celles-ci sont ensuite garées au Parc Fermé d'Al Salamiyah et ne doivent plus être touchées jusqu'à demain matin avant le départ. Alors que les équipes doivent ensuite se rendre à Al Hofuf, les équipages restent à Al Salamiyah et passent la nuit dans des tentes mises à disposition par l'organisation.



Cette fois-ci, le mot d'ordre était de manipuler le véhicule avec précaution. En effet, les mécaniciens n'ont pas beaucoup de temps pour vérifier les véhicules et les préparer pour la quatrième étape de demain. Après une crevaison au début de la spéciale, Zala n'a pas pris de risque supplémentaire. Il s'est tout de même assuré la dixième place.



Pour Holowczyc et Kurzeja, la journée a été difficile après leur malchance d'hier. Juste devant eux, un motard a chuté. Lors de la manœuvre d'évitement, il a percuté une grosse pierre et endommagé violemment le véhicule. Les mécaniciens ont certes pu réparer la Mini JCW Rally Plus, mais le duo polonais a écopé d'une pénalité de 23 heures et 30 minutes. Parti en 29e position sur la grille, il a pu gagner quelques positions et a terminé 25e.



Mardi, les équipages se rendront à Al Hofuf, où les attendent les équipes d'intervention. Mais avant cela, ils devront parcourir 299 kilomètres contre la montre et 332 kilomètres de liaison. La spéciale se compose principalement de passages en terre avec une courte incursion dans les dunes tout à la fin.



Vaidotas Zala : "C'était à nouveau une spéciale longue et difficile, avec beaucoup de cailloux. Malheureusement, nous avons subi une crevaison après une trentaine de kilomètres. Cela a un peu entamé notre confiance et nous sommes devenus plus prudents. D'un autre côté, nous sommes passés sans encombre et avons amené la MINI à l'arrivée en bon état. De plus, nous avons réussi à entrer dans le top 10 du classement général. Mais il nous reste encore beaucoup de kilomètres à parcourir".



46e Rallye Dakar 2024



Résultat de la 3e des 12 spéciales

Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota 4:14:51 2 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 0,09 3 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:09 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 1:33 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 2:01 6 Sainz/Cruz (E), Audi + 3:29 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 5:21 8 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 7:49 9 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 14:10 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 14:55