Dakar/Stage 3: Zala entra nella top 10

Nella terza tappa da Al Duwadimi ad Al Salamiyah, Vaidotas Zala e Paulo Fiuza su Mini JCW Rally Plus sono entrati nella top 10, assicurandosi il decimo posto nella tappa di 438 chilometri e conquistando anche questa posizione nella classifica generale. Krzysztof Holowczyc e Lukasz Kurzeja si sono piazzati al 25° posto in un'altra Mini JCW Rally Plus. I tre side-by-side X-raid 1000R Turbo sono ancora in gara. Pau Navarro e Goncalo Reis hanno purtroppo dovuto terminare la Dakar in anticipo. Navarro si è infortunato al polso nel cappottamento di ieri e si è dovuto ritirare dalla gara.



Lunedì i piloti hanno completato una tappa marathon "leggera". Dopo il test, il team è autorizzato a lavorare sulle auto da corsa per due ore. Queste vengono poi parcheggiate nel parco chiuso di Al Salamiyah e non possono essere più toccate fino a domani mattina, prima della partenza. Mentre le squadre devono proseguire per Al Hofuf, gli equipaggi rimangono ad Al Salamiyah e trascorrono la notte in tende fornite dall'organizzazione.



Questa volta, la manipolazione attenta del veicolo è stata all'ordine del giorno. Dopo tutto, i meccanici non hanno molto tempo per controllare i veicoli e prepararli per la quarta tappa di domani. Così, dopo aver bucato un pneumatico all'inizio della tappa, Zala non ha corso ulteriori rischi. Ciononostante, è riuscito a conquistare il decimo posto.



È stata una giornata difficile per Holowczyc e Kurzeja dopo la sfortuna di ieri. Un motociclista si è schiantato proprio davanti a loro. Durante la manovra evasiva, ha colpito una grossa pietra e ha danneggiato gravemente il veicolo. Sebbene i meccanici siano riusciti a riparare la Mini JCW Rally Plus, il duo polacco ha ricevuto una penalità di 23 ore e 30 minuti. Partendo dal 29° posto in griglia, è riuscito a recuperare alcune posizioni e ha concluso al 25° posto.



Martedì gli equipaggi si dirigeranno ad Al Hofuf, dove li attendono i team di schieramento. Ma prima dovranno completare 299 chilometri contro il tempo e 332 chilometri di tappa di collegamento. La tappa è costituita principalmente da tratti di ghiaia, con una breve escursione tra le dune proprio alla fine.



Vaidotas Zala: "È stata un'altra tappa lunga e impegnativa, con molte rocce. Purtroppo abbiamo forato dopo circa 30 chilometri. Questo ha messo in crisi la nostra fiducia e siamo diventati più prudenti. D'altra parte, abbiamo superato bene la tappa e portato la MINI al traguardo in buone condizioni. Siamo anche entrati nella top 10 della classifica generale. Ma abbiamo ancora molti chilometri davanti a noi".



46° Rally Dakar 2024



Risultato della 3ª tappa su 12

Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota 4:14:51 2 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 0,09 3 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:09 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Cacciatore + 1:33 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 2:01 6 Sainz/Cruz (E), Audi + 3:29 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 5:21 8 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 7:49 9 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 14:10 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 14:55