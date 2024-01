Dakar/Etapa 3: Zala entra no top 10

Na terceira etapa de Al Duwadimi a Al Salamiyah, Vaidotas Zala e Paulo Fiuza no Mini JCW Rally Plus entraram no top 10, garantindo o décimo lugar na etapa de 438 quilómetros e assumindo também esta posição na classificação geral. Krzysztof Holowczyc e Lukasz Kurzeja terminaram em 25º noutro Mini JCW Rally Plus. Os três X-raid 1000R Turbo side-by-sides ainda estão em competição. Pau Navarro e Gonçalo Reis infelizmente tiveram que terminar o Dakar mais cedo. Navarro lesionou o pulso no capotamento de ontem e teve de abandonar a corrida.



Na segunda-feira, os pilotos completaram uma etapa maratona "ligeira". Após o teste, a equipa é autorizada a trabalhar nos carros de corrida durante duas horas. Estes são então estacionados no parque fechado de Al Salamiyah e só podem ser tocados de novo amanhã de manhã, antes da partida. Enquanto as equipas têm de seguir para Al Hofuf, as equipas ficam em Al Salamiyah e passam a noite em tendas fornecidas pela organização.



Desta vez, o manuseamento cuidadoso do veículo foi a ordem do dia. Afinal de contas, os mecânicos não têm muito tempo para verificar os veículos e prepará-los para a quarta etapa de amanhã. Assim, depois de um pneu furado no início da etapa, Zala não correu mais riscos. Ainda assim, conseguiu garantir o décimo lugar.



Foi um dia difícil para Holowczyc e Kurzeja, depois do azar de ontem. Um motociclista despistou-se mesmo à frente deles. Durante a manobra de evasão, embateu numa grande pedra e danificou gravemente o veículo. Embora os mecânicos tenham conseguido reparar o Mini JCW Rally Plus, a dupla polaca recebeu uma penalização de 23 horas e 30 minutos. Partindo do 29º lugar da grelha, conseguiu recuperar algumas posições e terminou em 25º.



Na terça-feira, as equipas dirigem-se para Al Hofuf, onde as equipas de destacamento estarão à sua espera. Mas, primeiro, têm de completar 299 quilómetros em contrarrelógio e 332 km de etapa de ligação. A etapa é composta principalmente por troços em gravilha, com uma pequena excursão às dunas no final.



Vaidotas Zala: "Foi mais uma etapa longa e exigente, com muitas pedras. Infelizmente, sofremos um furo ao fim de cerca de 30 quilómetros. Isso abalou um pouco a nossa confiança e tornámo-nos mais cautelosos. Por outro lado, conseguimos ultrapassar bem a etapa e levámos o MINI até ao fim em boas condições. Conseguimos também entrar no top 10 da classificação geral. Mas ainda temos muitos quilómetros pela frente".



46º Rali Dakar 2024



Resultado na 3ª de 12 etapas

Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo/Dif. 1 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota 4:14:51 2 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 0,09 3 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:09 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 1:33 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 2:01 6 Sainz/Cruz (E), Audi + 3:29 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 5:21 8 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 7:49 9 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 14:10 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 14:55