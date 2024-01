Lucas Moraes, premier vainqueur brésilien du jour

Moraes a créé la grande surprise au bivouac il y a douze mois en terminant sur le podium de son premier Dakar avec son copilote allemand Timo Gottschalk. Depuis, Moraes a reçu les clés d'un Toyota GR DKR Hilux et s'est associé à son copilote espagnol Armand Monleon. Ce duo occupe actuellement la quatrième place du classement général après trois étapes.

Moraes s'est réjoui : "C'est un sentiment incroyable et je dois remercier Armand et l'équipe pour le travail accompli. Je dédie cette victoire à ma fille qui a été hospitalisée ces quatre derniers jours, mais elle va mieux maintenant. C'était très dur pour moi de ne pas être à la maison, mais cette victoire signifie beaucoup pour moi".

C'est toutefois le pilote saoudien Yazeed Al Rajhi qui s'est battu avec Gottschalk pour prendre la tête du classement général sur la route d'Al Salamiya au volant du Toyota Hilux Overdrive. L'Audi RS Q e-tron de Carlos Sainz était en tête de la catégorie Ultimate, à seulement 29 secondes d'Al Rajhi à la deuxième place.

Sainz a déclaré : "J'étais vraiment rapide et je roulais dans la poussière de Mattias Ekström. Ensuite, je me suis retrouvé dans un trou et la voiture a failli faire un tonneau".

Le podium du classement général a été complété par Mattias Ekström dans la deuxième Audi, alors que Moraes était à moins d'une minute du Suédois. "A une grosse dune, j'ai pris un mauvais virage et j'ai dû faire demi-tour, mais à part ça, nous avons eu une journée sans problème et nous n'avons pas à nous plaindre", a déclaré Ekström.

Lors de la troisième étape, le tenant du titre du Dakar, Nasser Al-Attiyah, a réussi à remonter dans le classement. Malgré trois crevaisons, le Qatari a maintenu son rythme, réalisant le quatrième temps le plus rapide de la journée et remontant à la cinquième place du classement général. "À 30 km de la fin de l'étape, nous avons eu une troisième crevaison. Nous n'avions plus de pneus de rechange, alors nous avons dû continuer à rouler. Il y a quelques dégâts à l'arrière gauche, mais les mécaniciens vont travailler rapidement pour résoudre le problème", a expliqué le quintuple vainqueur du Dakar Al-Attiyah.

Pour Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb, Seth Quintero, Guillaume de Mévius et Giniel de Villiers, le Dakar reste une succession de hauts et de bas. Ce groupe de pilotes est toujours à la recherche d'une série constante de résultats de pointe sur l'étape. "Je suis déprimé parce que je voulais qu'aujourd'hui soit une bonne journée comme celle d'hier, et au lieu de cela, nous jouons au jeu de la bascule : un bon jour est suivi d'un mauvais jour. J'espère que nous pourrons à nouveau monter sur le podium demain", a déclaré Quintero à propos de sa première course au volant du Toyota Hilux à quatre roues motrices.

Laia Sanz a placé son Astara dans le top 20 et tente de faire mieux que son meilleur résultat sur quatre roues au Dakar, avec une 23e place au général.

Pour l'ami de Quintero, Mitch Guthrie Jr., dans la catégorie Challenger, les nouvelles étaient meilleures. Au volant de sa Taurus T3 Max, l'Américain a imposé un rythme effréné et a remporté sa première victoire d'étape de l'année. Le résultat d'aujourd'hui a permis à Guthrie Jr. de monter sur le podium du classement général, à 15:58 minutes du leader Eryk Goczal. "Nous avons poussé fort avec un groupe de gars en tête de la classe Challenger et il semble que nous ayons remporté la victoire d'étape. Notre objectif pour ce rallye est d'avoir des journées propres, et c'en était une autre", a noté Guthrie.

Dans la catégorie Challenger, Cristina Gutiérrez s'est hissée à la quatrième place du classement général, avec sa collègue Taurus Dania Akeel, qui se remettait elle-même d'un début de Dakar difficile, dans le top 10 de l'étape. Les pilotes Can-Am Austin "AJ" Jones, Chaleco López et Rokas Baciuška ont tous subi des défaites précoces, López étant actuellement le meilleur de ce trio, à 42:45 minutes de la tête.

46e Rallye Dakar 2024 Résultat de la 3e des 12 spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps/Diff. 1 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota 4:14:51 2 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 0,09 3 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:09 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 1:33 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 2:01 6 Sainz/Cruz (E), Audi + 3:29 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 5:21 8 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 7:49 9 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 14:10 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 14:55