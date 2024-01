Lucas Moraes, primo vincitore brasiliano della giornata

Moraes ha destato grande sorpresa nel bivacco dodici mesi fa, quando è salito sul podio nella sua Dakar d'esordio insieme al suo copilota tedesco Timo Gottschalk. Da allora, Moraes ha ricevuto le chiavi di una Toyota GR DKR Hilux e ha fatto coppia con il copilota spagnolo Armand Monleon. Il duo è attualmente al quarto posto in classifica generale dopo tre tappe.

Moraes si è rallegrato: "È una sensazione incredibile e devo ringraziare Armand e la squadra per tutto il loro duro lavoro. Dedico questa vittoria a mia figlia, che è stata ricoverata in ospedale negli ultimi quattro giorni, ma ora sta meglio. È stato molto difficile per me stare lontano da casa, ma questa vittoria significa molto per me".

Il pilota saudita Yazeed Al Rajhi, invece, ha lottato per raggiungere la vetta della classifica generale sulla strada per Al Salamiya con la Toyota Hilux overdrive insieme a Gottschalk. L'Audi RS Q e-tron di Carlos Sainz era vicina alla vetta della classe Ultimate, a soli 29 secondi da Al Rajhi in seconda posizione.

Sainz ha dichiarato: "Stavo andando molto veloce e stavo guidando nella polvere di Mattias Ekström. Poi ho preso una buca e la macchina si è quasi ribaltata".

Mattias Ekström con la seconda Audi ha completato il podio della classifica generale, mentre Moraes è arrivato a meno di un minuto dallo svedese. "Ho sbagliato una curva su una grande duna e sono dovuto tornare indietro, ma a parte questo abbiamo avuto una giornata tranquilla e non possiamo lamentarci", ha detto Ekström.

Nella terza tappa, il campione in carica della Dakar, Nasser Al-Attiyah, è riuscito a risalire la classifica. Nonostante tre forature, il qatariota ha mantenuto il suo ritmo, facendo registrare il quarto tempo della giornata e salendo al quinto posto in classifica generale. "Abbiamo avuto una terza foratura a 30 km dalla fine della tappa. Non avevamo più pneumatici di scorta, quindi abbiamo dovuto continuare. C'è qualche danno sul pneumatico posteriore sinistro, ma i meccanici lavoreranno rapidamente per risolvere il problema", ha spiegato il cinque volte vincitore della Dakar Al-Attiyah.

Per Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb, Seth Quintero, Guillaume de Mévius e Giniel de Villiers, la Dakar rimane un affare di alti e bassi. Questo gruppo di piloti è ancora alla ricerca di una serie consistente di risultati di vertice nella tappa. "Sono depresso perché volevo che oggi fosse un'altra giornata positiva come quella di ieri, e invece stiamo giocando al gioco dei salti mortali: una giornata positiva seguita da una giornata negativa. Speriamo di riuscire a salire di nuovo sul podio domani", ha detto Quintero al suo primo viaggio con la Toyota Hilux a quattro ruote motrici.

Laia Sanz ha portato la sua Astara nella top 20 e sta cercando di battere il suo precedente miglior risultato alla Dakar su quattro ruote con il 23° posto assoluto.

Le notizie sono state migliori per l'amico di Quintero, Mitch Guthrie Jr. nella classe Challenger. L'americano ha fatto registrare un'andatura da urlo con la sua Taurus T3 Max e ha conquistato la sua prima vittoria di tappa dell'anno. Con il risultato odierno, Guthrie Jr. è salito sul podio della classifica generale, a 15:58 minuti dal leader Eryk Goczal. "Abbiamo spinto molto con un gruppo di ragazzi in testa alla classe Challenger e sembra che abbiamo conquistato la vittoria di tappa. Il nostro obiettivo per questo rally è di avere giornate pulite e questa è stata un'altra", ha sottolineato Guthrie.

Nella categoria Challenger, Cristina Gutiérrez è salita al quarto posto assoluto, raggiungendo la collega della Taurus Dania Akeel, che si stava riprendendo da un inizio difficile della Dakar, nella top 10 della tappa. I piloti Can-Am Austin "AJ" Jones, Chaleco López e Rokas Baciuška hanno subito tutti delle sconfitte precoci, con López attualmente il migliore di questo trio, a 42:45 minuti dalla testa della corsa.

46° Rally Dakar 2024 Risultato della 3ª tappa su 12 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo/Diff. 1 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota 4:14:51 2 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 0,09 3 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:09 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Cacciatore + 1:33 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 2:01 6 Sainz/Cruz (E), Audi + 3:29 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 5:21 8 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 7:49 9 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 14:10 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 14:55