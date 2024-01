Lucas Moraes, primeiro vencedor brasileiro do dia

Moraes causou a grande surpresa no bivouac há doze meses, quando terminou no pódio na sua estreia no Dakar, juntamente com o seu copiloto alemão Timo Gottschalk. Desde então, Moraes recebeu as chaves de uma Toyota GR DKR Hilux e juntou-se ao copiloto espanhol Armand Monleon. Esta dupla está atualmente em quarto lugar na classificação geral após três etapas.

Moraes estava muito satisfeito: "É uma sensação incrível e tenho de agradecer ao Armand e à equipa por todo o seu trabalho árduo. Dedico esta vitória à minha filha, que esteve no hospital nos últimos quatro dias, mas já está melhor. Foi muito difícil para mim estar longe de casa, mas esta vitória significa muito para mim".

Foi, no entanto, o piloto saudita Yazeed Al Rajhi que lutou para chegar ao topo da classificação geral a caminho de Al Salamiya no Toyota Hilux com tração a fundo, juntamente com Gottschalk. O Audi RS Q e-tron de Carlos Sainz estava perto do topo da classe Ultimate, a apenas 29 segundos de Al Rajhi, no segundo lugar.

Sainz disse: "Estava a andar muito depressa e a conduzir no pó de Mattias Ekström. Depois fui parar a um buraco e o carro quase capotou".

Mattias Ekström, no segundo Audi, completou o pódio na classificação geral, enquanto Moraes ficou a menos de um minuto do sueco. "Fiz uma curva errada numa grande duna e tive de voltar para trás, mas, tirando isso, tivemos um dia tranquilo e não nos podemos queixar", disse Ekström.

Na terceira etapa, o atual campeão do Dakar, Nasser Al-Attiyah, conseguiu mais uma subida na classificação. Apesar de três furos, o Qatar manteve o seu ritmo, estabelecendo o quarto melhor tempo do dia e subindo para o quinto lugar na geral. "Tivemos um terceiro furo 30 km antes do final da etapa. Não tínhamos mais pneus sobresselentes, por isso tivemos de continuar. Há alguns danos no pneu traseiro esquerdo, mas os mecânicos vão trabalhar rapidamente para resolver o problema", explicou Al-Attiyah, cinco vezes vencedor do Dakar.

Para Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb, Seth Quintero, Guillaume de Mévius e Giniel de Villiers, o Dakar continua a ser um caso de altos e baixos. Este grupo de pilotos ainda está à procura de uma série consistente de resultados de topo na etapa. "Estou deprimido porque queria que hoje fosse mais um dia bom como o de ontem e, em vez disso, estamos a jogar o jogo de um dia bom seguido de um dia mau. Espero que amanhã consigamos voltar a subir ao pódio", disse Quintero na sua viagem inaugural com a Toyota Hilux de tração às quatro rodas.

Laia Sanz colocou o seu Astara entre os 20 primeiros e está a tentar bater o seu anterior melhor resultado no Dakar em quatro rodas, com o 23º lugar da geral.

As notícias foram melhores para o amigo de Quintero, Mitch Guthrie Jr., na classe Challenger. O americano impôs um ritmo alucinante no seu Taurus T3 Max e conquistou a sua primeira vitória na etapa do ano. O resultado de hoje colocou Guthrie Jr. no pódio da geral, a 15:58 minutos do líder Eryk Goczal. "O nosso objetivo para este rali é o de vencer a etapa, mas não podemos deixar de o fazer. O nosso objetivo para este rali é ter dias limpos e este foi mais um deles", salientou Guthrie.

Na categoria Challenger, Cristina Gutiérrez melhorou para quarto na geral, juntando-se à sua colega do Taurus, Dania Akeel, que estava a recuperar de um início difícil do Dakar, no top 10 da etapa. Os pilotos da Can-Am Austin "AJ" Jones, Chaleco López e Rokas Baciuška sofreram todos derrotas precoces, com López a ser atualmente o melhor deste trio, a 42:45 minutos da liderança.

46º Rali Dakar 2024 Resultado na 3ª de 12 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo/Dif. 1 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota 4:14:51 2 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 0,09 3 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:09 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 1:33 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 2:01 6 Sainz/Cruz (E), Audi + 3:29 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 5:21 8 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 7:49 9 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 14:10 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 14:55